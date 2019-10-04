最後一次向史明請益 陳菊：革命者永不老

2019-10-04 13:12

〔記者王榮祥、李欣芳／綜合報導〕台灣獨立建國運動先驅史明9月20日病逝，享嵩壽103歲，總統府秘書長陳菊今前往「史明的人生學堂」，最後一次向他請益、學習；她事後透過臉書指出，革命者永遠不會老，總是充滿青春氣息與熱情。

陳菊表示，史明前輩用他的一生教導我們許多事情，台灣人四百年血淚的歷史、爭取自決的理想、和勞苦大眾站在一起的精神，今天她到史明前輩最後的人生學堂，最後一次向他請益、學習。

陳菊回首40年前初次到訪日本，在三宅清子女士的引介下認識史明前輩，當時她還不到30歲，史明前輩在他的新珍味餐廳熱情招待他們，並就台灣的農民、勞工和原住民的處境侃侃而談、交換各種意見。

陳菊說，好幾十年來，史明前輩總是這樣熱切地與一代又一代的青年，分享他的所知所思、所見所聞，同時又從青年們身上了解下一代的看法。

一直到他最後一場公開活動「革命者的最後一堂課」，史明前輩還是堅持要走進大學校園與青年學子座談，這正是她從史明前輩身上感受到的，「革命者永遠不會老，總是充滿青春氣息與熱情。」

陳菊感慨時間終究無情，終究不得不向史明前輩道別。她進一步提及10月13日，史明教育基金會與一群年輕朋友將舉辦「振魂護國 史明畢業典禮—與史明歐里桑再走一段台灣路」，咱作伙走，讓歐里桑看到一代代的台灣青年，會繼續一步步推動台灣的進步。

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