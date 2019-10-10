連儂地下道出現「民主先烈」 網友淚崩：台灣不能被統一

2019-10-10 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會聲援香港反送中抗爭，各地公共場所、地下道、校園均有出現連儂牆張貼希望小語，台中市區地下道的連儂牆近期引發網友關注，除了牆壁貼滿便條紙外，頭頂上的天花板更垂掛著警惕台灣民眾的標語，民眾需按照步伐前進才能讀完全部訊息，甚至出現不少「民主先烈」姓名，讓網友看到眼眶都濕了，直呼「台灣不能被統一」。

臉書粉絲專頁「行走的故事詩2.0/yanwu」貼出數張照片，當中能見台中廣三SOGO百貨旁地下道內的兩側牆壁，在方形磁磚上貼有貼滿五顏六色的便條紙，上頭寫滿對於香港反送中的聲援字句，在天花板上也垂掛著標語「起初中國追殺台灣人，因為害怕，我不說話」。

照片中能見，每隔幾公尺的天花板上就有下一段訊息，依序是「接著中國追殺西藏，我不是西藏人，我不說話」、「後來中國追殺新疆，我不是新疆人，我不說話」、「此後中國追殺香港，我不是香港人，我不說話」、「最後中國再次奔向台灣，再也沒有人站起來為我說話了」。

布置訊息的民眾在末段還貼出許多台灣民主化過程中已逝先賢的姓名，如「陳文成博士」、「勿忘陳澄波」、「史明歐吉桑謝謝你」、「台灣獨立鬥士鄭南榕」，以及「台灣民族自決」、「勿忘二二八」、「台灣人的認同與抵抗」等標語。

網友們看見這些訊息均感到「眼眶紅了」，紛紛留言指出「看到鄭南榕先生的名字瞬間潰堤」、「祈求民主與自由萬世都不朽」、「台灣本來就不是中國的一部份」、「認同這段話，再不覺醒以後就沒人幫忙說話了」、「世界繼續冷漠中共問題，最終只是重蹈覆轍一樣的事件」。

臉書粉絲專頁「行走的故事詩2.0/yanwu」全文

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