鄙視舔共藝人！館長29字霸氣祝中華民國生日快樂

2019-10-10 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕10月10日是中華民國「國慶日」，不過相較於中國十一國慶有大批台灣藝人祝賀，藝人們的態度顯得較為冷清。對此，極度厭惡舔共藝人的「館長」陳之漢在臉書表態，不僅祝中華民國生日快樂，更表示為「身為台灣人感到驕傲」！貼文下方，網友也感動表示「終於有人表態！」、「勇敢」！

中國日前歡慶十一國慶，包括歐陽娜娜、羅志祥、李威、彭于晏等台灣藝人，都紛紛在微博上祝賀中國；不過今日雙十國慶，卻不見上述藝人發聲。此外，也有不少藝人礙於敏感身分，無論是「十一國慶」或「雙十國慶」，都沒有任何表示。

館長今日在臉書以29字精簡地祝國家生日快樂。他表示，「我以身為台灣人感到驕傲，中華民國生日快樂，我們是主權獨立的國家」。在臉書貼文下方，也立刻湧入1000則留言。網友紛紛表示「勇敢！」、「同以身為台灣人驕傲」、「祝福我們的祖國，中華民國台灣」、「聽見玻璃心碎的聲音」、「台灣Happy birthday」、「館長就是這一點讚到不行」。

其實館長7日就在臉書上，邀請台灣藝人在國慶日把國旗照PO上微博，並加上「中華民國108年生日快樂」，當時他更憤怒表示「我敢保證沒人敢po你信不信？」還大酸「翻牆不愛黨，愛黨不翻牆，翻牆又愛黨，準是狗娘養」。

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