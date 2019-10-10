參加國慶大會 榮民楷模廖修霖：小英總統演講最讓人感動

2019-10-10 19:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕奉獻偏鄉教育17年、少校退伍半世紀的「廖爺爺」廖修霖，今天以全國榮民楷模的身分獲邀參加國慶大會，83歲高齡的他從頭觀禮到結束，以「感動滿滿」形容心情，他並強調，蔡英文總統的演講最讓大家感動，觀禮台上的來賓給小英總統的鼓掌次數最多，掌聲也最響亮，因為大家都出自內心認同總統的話。

曾在軍中擔任翻譯官，也在美國生活多年，英文一把罩的「廖爺爺」廖修霖，遷居南投縣偏鄉中寮鄉近18年，無私地奉獻偏鄉教育，今年獲選全國榮民楷模，且由退輔會邀請參加國慶大會。

廖修霖今天上午在總統府前全程觀禮，他說，自己退役50年，退役前兩年就是在總統府後棟的國防部總政戰部工作，半世紀後坐在總統府前，當年在總統府工作的回憶全部湧上來。

廖修霖說，活到83歲第一次參加國慶大會，且是坐在觀禮台，備感榮耀。大會之後的遊行和學生的表演充滿台灣的活力，看到這些年輕人的創意和活力，覺得台灣很有希望。

廖修霖也說，其實整個典禮中最感動的是聽蔡英文總統演講，她的演講內容鏗鏘有力，自己最受感動的是，總統說到「無論哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可臉獨占。『中華民國台灣』6個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。」。

廖修霖說，聽完這段熱淚盈眶，自己很用力地鼓掌，轉頭看左右的來賓，包括僑胞、退輔會工作人員和榮民楷模，大家也拍手拍得很賣力，臉上滿是感動的神情。

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