海外輔選首航 林飛帆：立委選舉需要鄉親更大力支持

2019-10-10 15:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院院長賴清德下週赴美出席小英後援會活動，與民進黨副秘書長林飛帆分進合擊前往美國各城市為總統蔡英文輔選，林飛帆還將飛往加拿大出席後援會活動，這也是林飛帆今年7月加入民進黨後的海外輔選首航。

林飛帆受訪表示，希望海外鄉親在明年大選回來投票，海外鄉親也很大程度關注「蔡賴配」，目前蔡總統選情已經比較穩定，無論最後的結果會如何，在立委選舉上會需要大家更大力的支持。

林飛帆表示，這次賴清德赴美是由黨中央及蔡英文連任競選總部共同安排，用一段時間準備行程、各地後援會成立規劃，以及敲定賴清德的時間。海外鄉親在過去一段時間，尤其在黨內總統初選過程，有一些不一樣的意見，但最後關鍵時刻，還是會展現團結。

林飛帆指出，民進黨主席卓榮泰在7月訪美時，就有很多海外僑胞向卓反應，希望賴清德可以去美國訪問。對於民進黨真正的團結，賴清德是很重要的角色。

林飛帆表示，到美國出席後援會活動，希望海外鄉親在明年大選回來投票，此外，海外鄉親也很大程度關注「蔡賴配」，但無論最後的結果會如何，在立委選舉上會需要大家更大力的支持。蔡總統選情已經比較穩定，民進黨在下一屆國會過半，蔡英文的執政才會進行得比較順利，民進黨達到國會多數來達成抗中保台的目標。

黨內人士指出，民進黨在許多時期都有年輕人加入，只是幅員的多寡，林飛帆的加入帶來一個更具象的影響力，他也非常努力拉高青年世代的格局。此次出訪，是他海外輔選首航，代表總統也代表民進黨，這是民進黨相信年輕人，並且給與承擔機會的傳統，相信看在有志參與公共事務的年輕人是正向的，也會因此吸引更多年輕人選擇加入民進黨。

林飛帆及新北市議員何博文將出席當地時間10月12日美國美南後援會、13日美國洛杉磯後援會、15日加拿大多倫多後援會。賴清德則於美國首場活動將於當地時間10月15日出席北加州造勢大會，17日出席美國中西部後援會，19日出席華府後援會、20日出席紐約後援會等活動，並發表演說。

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