賴清德應當小英競選總指揮？ 黃偉哲︰賴在任何戰略位置都能勝任

2019-10-08 11:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前民進黨台南市黨部主委陳進益（現無黨籍）對外表示，賴清德若能擔任整體選戰的總督導、總指揮而不擔任虛位的副總統，反而更能帶動民進黨士氣，對此，擔任小英南市競總主委的台南市長黃偉哲今日受訪表示，「蔡賴合」没問題，至於下－步，尊重蔡總統及賴前院長的決定，賴前院長輔選強項在任何戰略位置都能勝任，「我們尊重再尊重」、「我們不會在蔡總統未決定之前，就公開對媒體放話」。

今天有媒體公布2020總統選舉最新民調，蔡英文仍勝過國民黨韓國瑜，民、國兩陣營副手搭配人選，引發關注。黃偉哲接受媒體訪問，作上述回應。

黃偉哲說，副手角色誰適合不適合？在於總統候選人決定，內定副手角色，誰願意不願意，總統也要與當事人他自己的意願協商，旁邊的人，當然要提出各項建議，就如同我個人會覺得誰是心目中理想的副手候選人，也會有其他的想法，不過，一切都還是尊重蔡總統，以此為前提跟要件，「我們不會在蔡總統沒有決定之前，就公開在媒體上放話」。至於誰比較好，當然有機會私下建言。

黃偉哲強調，「蔡賴合」見證民進黨團結合作沒問題，相對於其他政黨實質上還是在底下的刀光劍影來講，對於未來蔡總統跟賴前院長如何合作，他尊重各民主前輩看法。

黄偉哲認為，「蔡賴合」有很多合作方式，很多合作的模式，不管是助選輔選，或是搭配參選，這都是可能選項，在總統做決定之前，「我們都是非常非常的尊重，總統做決定之後，我們還是尊重、尊重尊重」。

對於媒體追問，心目中理理副手人選？黃偉哲說，競選總部整體規劃已經啟動，在這場大選，賴前院長的強項，就是不論在選戰的任何一個階段都能切入，他不管扮演搭檔競選的角色，或者選戰總策劃的角色，這是賴前院長的強項，以蔡賴的默契來講，一點問題都沒有，沒有違和感。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法