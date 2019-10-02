看好「蔡賴配」會成形！ 獨派大老爆與賴清德通話內容

2019-10-02 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將近，日前傳出總統蔡英文與前行政院長賴清德的「蔡賴配」有望成形。對此，民進黨大老辜寬敏今（2）日受訪時說，「我看最後蔡賴配是會成形」。辜也爆料，當初賴清德要登記黨內總統初選時，曾打電話告訴他「辜老，不要再罵小英了」！

辜寬敏、黃崑虎等獨派人士今邀集民進黨、台灣基進、社會民主黨等本土政黨人士共同召開記者會，宣布將在11月10日舉辦「守民主護台灣大聯盟」成立大會，呼籲國人共同支持蔡英文總統連任，並一起表達捍衛主權、守護民主的決心。

會後受訪時，對於蔡英文、賴清德是否會組成「蔡賴配」？8月時就曾表示看好「蔡賴配」的辜寬敏表示，大家都很期待這件事，賴清德也會好好考慮。「我看最後蔡賴配是會成形」。

辜寬敏說，當初賴清德要登記黨內總統初選時，曾打電話告訴他「辜老，不要再罵小英了」！辜寬敏感慨地說，要競爭總統初選的本人，居然親自打電話來拜託不要攻擊對手，「賴清德就是這樣一個人」。

不過辜雖看好「蔡賴配」成形，辜寬敏也說，當時蔡英文施政滿意度剩20多個百分點時，是賴清德擔任行政院長救火，救回民調，不過賴清德當時卻沒有得到人事任用權，無法放開手施展。辜認為，兩個人必須要再好好談談，對台灣的未來盡力達成共識。

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