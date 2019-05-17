千名學界、醫界菁英連署「蔡賴配才是最強組合」

2019-05-17 18:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府資政、前衛生署長李明亮與中研院院士廖運範發起一千多名各界台灣菁英連署，誠摯呼籲民進黨應該推出最強組合，以延續本土政權，廖運範表示，希望賴清德可以以大局為重，退出初選；前台大醫學院院長陳定信表示，蔡賴組合如果能成，就是最強組合，成功不必在我，政權才能繼續下去；高齡一百零一歲的台獨理論家史明也現身記者會，2020特別需要蔡英文和賴清德，兩人為了總統選舉來共同努力。

廖運範表示，民主強國紛紛站在美國那一側，對台聲援，中國國家主席習近平發表習五條後，國民黨許多政治人物甚至還想跟中國簽和平協議，2020大選如果失守，可能台灣會被中國併吞。此時，民進黨團結都不一定能勝選，前行政院長賴清德又跳出來挑戰，要合作很困難。蔡總統致力於國防外交，也深獲國際上與美國肯定，蔡與賴同舟共濟一年多，兩位應該要共同捍衛執政價值，同一條船的人出來挑戰，就是否定執政價值，將成為國民黨攻擊的要害。

廖運範表示，有兩百多名教授，一百多個醫生，目前有一千三百多個各界菁英連署，史明歐吉桑更是第一個就跳出來加入連署，希望賴清德可以以大局為重，退出初選。

前台大醫學院院長陳定信表示，最近幾個月身邊的人都很焦慮（民進黨初選），蔡英文這三年來，在兩岸、外交、國防上都做得很不錯，在對岸持續打壓下，還可以這樣，真的很不容易。內政方面，蔡政府也有不錯的成績，最近台商大舉回流，財政上，大家報稅就會有感，有一年多的時間，是賴清德的功勞，也要給他肯定。蔡、賴都是菁英，賴也是醫界讓人敬重的後輩，他想要對賴醫師說，蔡賴組合如果能成，就是最強組合，成功不必在我，政權才能繼續下去。

台灣南社社長翁銘章表示，應該讓年輕世代的台灣之子，可以用更多元的方式來實踐他們的本土意識，「一些被尊稱為獨派大老的本土社團們，是不是該醒醒了？」不應該排除民調用手機調查年輕人的聲音。

前國策顧問金美齡透過錄音表示，蔡英文和賴清德好好合作，有機會可以贏，賴清德好好支持蔡英文，四年後等蔡英文卸任，賴清德也可以好好做八年總統。

史明今天也現身記者會，並由廖運範代念聲明指出，為了自由民主和平等，為了要實現台灣成為自由民主的社會，2020特別需要蔡英文和賴清德，兩人為了總統選舉來共同努力。

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