仍堅信蔡賴能合作 辜寬敏：不贊成郭、看不起韓

2019-08-31 12:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕距離明年總統大選只剩約4個多月時間，曾斷言綠營最終會以「蔡賴配」競選的台灣制憲基金會董事長、獨派大老辜寬敏，今受訪時仍表示蔡、賴一定會合作，他並批評鴻海創辦人郭台銘過去對台灣沒貢獻，不贊成這個人（選總統），而韓只有一句「賺大錢」，他也「看不起這個人｣。

辜寬敏今出席台灣制憲基金會主辦的「催生21世紀台灣新憲法」學術研討會，會前受訪表示，郭台銘雖然有錢，但過去對台灣沒有什麼貢獻，光是有錢就要出來競選總統，他實在想不透這是什麼道理，這是非常不適當的事情，「現在要做總統，你懂什麼？什麼都不懂，只有經濟，我是不贊成這個人！」

辜寬敏也質疑，郭台銘還有個問題在於事業都在中國，而大家都知道中國對台灣的政策是什麼，這麼有代表性的人說要出來選總統，讓人覺得非常不好解釋，「你是經濟的人，就弄經濟就好了，為什麼有錢、事業很大，就連總統也要肖想，這不很適當。」

談到高雄市長韓國瑜，辜寬敏則說，先前他就說過看不起這個人，因為我們台灣的社會、政治、科學跟經濟都不是「那個程度」，不是一句「賺大錢」就要投給韓，所以他在韓國瑜當選（高雄市長）當天，就知道自己看不起這個人。

對於綠營整合問題，辜寬敏仍認為蔡賴一定會合作，但他也坦言，不知道為何賴至今仍不表態，過去他曾跟賴溝通，但賴只說「再慢一點」。

對於蔡總統民調回升，辜寬敏認為，蔡的改革案沒有做出什麼成績，才會找賴清德當行政院長，希望支持度可以提高，但在賴擔任院長時，她沒有把人事權交給賴，底下的部長都是林全的人馬，就是這些矛盾讓民進黨在去年的地方選舉大輸，不過現在除了本土票有回流，還有個幸運的地方是「國民黨太亂了」。

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