建議小英休息當國母？學者嗆辜寬敏：乖乖當分母

2019-06-05 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老辜寬敏今（5）日針對前中研院長李遠哲連署挺賴清德、呼籲小英「知所進退」放棄連任的事件發表看法，辜認為蔡可以讓年輕男孩繼承，自己休息當國母；學者對此抨擊辜寬敏「當出錢的分母就好」。

辜寬敏表示，李遠哲發起的連署內容很好，蔡總統已經盡她所能、盡很大努力，可以休息了，讓年輕的男孩子賴清德繼承，蔡總統變成台灣的國母，「這樣不是最好？」，辜寬敏認為，自己相信小英能捍衛台灣主權，但問題在於她的能力，而非思想與熱情，延續施政不一定要小英，「所有人在那個立場都會這麼想」。

輔仁大學教授周偉航在「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲專頁發表看法，他認為，總統蔡英文生於1956年，競爭者賴清德生於1959年，何來「年輕男孩子」的說法？蔡英文究竟要不要選擇當「國母」，她可以自己決定，「但我看辜寬敏還是乖乖當出錢的分母就好。」

不少網友對此留言表示「看來真正的獨派大老只有一個，史明！」、「蔡英文當母咪，賴清德當母湯」、「這些人跟吳祥輝一起站出來，自己都不覺得社會觀感直接扣分嗎」、「辜大概是說賴的心智年齡是年輕男孩子」、「這群80歲青壯派」、「到現在還有人相信李遠哲的話，證明了台灣的教改有多失敗」。

周偉航臉書全文

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