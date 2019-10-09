陳麗娜解讀韓國瑜促成大林蒲核定 賴瑞隆：先說清「追蹤器」

2019-10-09 23:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院8日核定大林蒲遷村案，預計投入1054億元，國民黨高市議員陳麗娜解讀，是高雄市長韓國瑜讓民進黨不敢跳票；民進黨立委賴瑞隆今呼籲，請陳麗娜、韓國瑜先講清楚「追蹤器」，恢復公信力後再評論其他議題。

陳麗娜今指出，大林蒲遷村早在林全下來時就基本定調，然而三年來遲遲沒進度，陳菊連遷村辦公室都未設置，讓地方人心惶惶，就怕民進黨說話不算話。

去年韓國瑜逆境中當選高雄市長，積極聽取地方意見，數度高分貝向中央喊話外，也設遷村辦公室展開作業；就在韓國瑜主動積極、民進黨不敢遲延跳票的情況下，大林蒲遷村案在選前三個月終於核定，不能不說這是「選舉讓人民得利」的最佳案例。

對此，賴瑞隆今喊話，請陳麗娜、韓國瑜先說清楚追蹤器在哪裡？然後再對其他議題發表看法，可能比較讓人相信。

賴瑞隆批評，大林蒲遷村是因為國民黨時代沒考量到鄉親權益、造成的歷史問題，民進黨政府上台後，很有魄力與決心解決，才有2016年11月、前閣揆林全代表政府道歉，正式啟動遷村計畫。

賴瑞隆說，遷村計畫預算龐大、工作繁複，他自己就經過9度總質詢追蹤進度，在地方開過上百次公聽會，終於促成行政院核定；過去沒全力推動這事情的國民黨人，現在卻說大林蒲遷村是選舉操作，讓人無法接受。

賴瑞龍痛批，不認真努力做事、解決人民問題，卻用簡單一句話說為了選舉，動不動把事情扣上政治操作，他對此要嚴厲譴責。

他質疑國民黨過去為遷村做了哪些努力?國民黨造成大林蒲重大影響，民進黨收尾善後，現在國民黨卻來消遣民進黨的努力，就只為了選舉、實在惡劣。

賴瑞隆喊話，請陳麗娜先為追蹤器事件公開道歉、或說明清楚追蹤器在哪裡?別拿大林蒲鄉親權益作政治消費，不要把這些當選舉利益提款機，陳麗娜這樣說法對得起鄉親嗎?實在太誇張。

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