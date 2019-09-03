韓陣營再質疑氣爆善款遭挪用 綠委批︰追蹤器說謊先道歉

2019-09-03 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選總部今（3日）再質疑高雄氣爆善款遭挪用，要求前市長陳菊團隊出面說清楚。對此，民進黨高雄立委賴瑞隆表示，國民黨這種提不出證據，只會抹黑伎倆，選民都該讓他們下架，更批追蹤器事件說謊的人，應該要道歉下台。

韓國瑜競選總部日前質疑前高雄市長陳菊團隊「濫用善款、糟蹋善心」，韓競辦今（3日）再列舉善款使用項目，質疑高雄氣爆善款遭挪用，點名陳菊放任前高雄市政府秘書長李瑞倉隻手遮天，將善款變為高雄市府小金庫，成為高官出國旅遊考察、協助民進黨籍縣市首長候選人資金？

「政治抹黑100分 追蹤器說謊就先道歉下台。」賴瑞隆在臉書表示，韓國瑜當選高雄市長，還沒有政績就違背4年市長承諾落跑，在民調一直下滑，不思努力市政落實政見，今天還透過韓競辦許淑華、陳麗娜、李雅靜等人不斷進行烏賊戰，抹黑蔡總統、鬥臭陳菊，來達成選舉目的，這種提不出證據，只會抹黑伎倆，選民都該讓她們下架。

賴瑞隆不滿指出，氣爆發生超過5年，這5年來國民黨市議員睡著了？現在總統立委大選到了突然醒來？「氣爆發生時，馬英九政府還在執政，除了對高雄三不傷害高雄人，難道馬所掌握的檢調也睡著了，會放過總統大選清算陳菊？然後等五年後再來清算？」

「退一百萬步，有問題就請提告，不提告只敢躲在立法院抹黑，做漢（韓）國瑜的抹黑大將，再配合韓天媒體一直洗腦抹黑，這種韓粉政客就是社會的亂源。」賴瑞隆強調，請說謊的韓國瑜、陳麗娜、謝龍介出來說明，追蹤器在哪？照片在哪？政客說謊就出來道歉下台。

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