愛情摩天輪今辦招商說明會 議員傻眼：簡報竟只有30分鐘

2019-08-30 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日宣布，各界矚目的愛情摩天輪政策，今（30）日舉辦說明會，將有國內外「好幾十家」廠商參與，引起各界關注。民進黨高市議員邱俊憲29日晚間說，這麼大的招商，簡報只有30分鐘？「這是哪門子的招商說明會？」

愛情摩天輪是韓國瑜去年市長選前最受矚目的政見，他27日宣布，30日將舉辦愛情摩天輪說明會，將有國內外數十家廠商參與；長期關注該案的市議員邱俊憲29日嘗試索取相關資料，不料得到答覆卻是事涉敏感、歡迎旁聽，讓他相當傻眼，感慨議員要資料，竟須先「旁聽」！

邱俊憲29日晚間在臉書貼出一張高市府針對愛情摩天輪所發的採訪通知，他寫道，「這是哪門子的招商說明會？這麼大的招商，簡報只有30分鐘？市府說為保障投資者潛在權益而不公開？那高雄市民的權益誰保障？高雄市民對於政府施政『知』的權益呢？」

邱俊憲不滿地說，「市府就算是廠商百分百投資，該走的法定程序，也都是必須要對外公開透明，市府不要用保障權益來掩飾其對於韓市長口號式的空洞規劃！」最後邱俊憲感嘆，「真是令人傻眼跟生氣的招商說明會」，也呼籲高市府「不要淪為韓國瑜的秀場！」

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