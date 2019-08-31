愛情摩天輪4地任選？ 藍議員護航 劉寶傑爆氣打臉

2019-08-31 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜30日大陣仗召開愛情摩天輪招商會，誇稱這是100億以上的投資案，可創造3000個工作機會，但市府設定的4個基地中，就有3個屬中央管轄。對此，節目主持人劉寶傑就質疑，他從沒看過一個市府投資案有4個地點，難道廠商要做4個影響評估嗎？

劉寶傑30日在東森節目《關鍵時刻》與來賓討論韓國瑜的愛情摩天輪招商會，他表示，他過去當記者跑了6年市政府、10多年的中央政府經歷，「我從來沒有看過說，一個投資案給你4個地方，那這樣廠商要做4個影響評估嗎？廠商要做4個研究案嗎？每個場地都有不同況狀況，那要廠商怎麼投資呢？」

對此，韓國瑜國政顧問團策略小組成員、新北市議員葉元之表示，因為這個愛情摩天輪是一個100億以上的投資案，可創造3000個就業機會，「那高雄市政府是認為，如果很早就限定一個地方，或是它的規格，可能會限縮各國優秀廠商的創意，所以30日的說明會主要著重在交流」。

此時劉寶傑聽不下去，爆氣表示不同的地點有不同的評估，並舉大巨蛋的例子指出，「大巨蛋曾說要放關渡、松菸，這影響評估是台北市政府自己要先確定，也是市政府要挑起這個擔子來決定位置到底在哪裡，位置確定廠商才有辦法評估到底要投多少的資本和風險是多少」。

劉寶傑最後強調，哪有說選擇的地點叫廠商去決定的啦，此時葉元之才急著說，「我想說他們可能想說要彈性，讓廠商提出最好的方案，最後再由高市府決定一個對高雄最好的方案」。

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