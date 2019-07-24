環團向韓國瑜喊話:除非大林蒲遷村、否則不支持任何開發案

2019-07-24 13:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今針對南星計畫中程計畫區土地點交後，召開環評專案小會議，環保團體及大林蒲在地居民今到場表達訴求，對於造地高程及環境監測有疑慮，也向市長韓國瑜喊話「除非大林蒲遷村，否則不支持任何南星計畫開發案」。

環保局今召開南星計畫中程計畫變更對照表環評會議，南部反空污大聯盟、台灣要健康婆婆爸爸媽媽團、大林蒲遷村自救會、守護沿海六里遷村權益自救會、龍鳳里長黃文裕里長、鳳興里長洪富賢等人到場。

環保團體要求環保局停止不當造地高程及環境監測停止環評變更，質疑市府開發單位勿球員兼裁判，原本環評要求填海造陸土底必須高於海平面7公尺，今天環評卻要降為1公尺，質疑草率又不合理，尤其近年來氣候異常，高雄上週才淹大水，填海造陸只高於海平面1公尺，土地將有沉陷下降風險，危及地方居民生命財產安全，要求撤案、停止審查，停止不當填海造地，留給大林蒲人乾淨西南風。

鳳興里長洪富賢表示，南星計畫影響大林蒲居民生活，是否意味啟動遊艇專區開發案，他向市長韓國瑜喊話，這塊土地不再適合開發，除非大林蒲遷村，要求韓國瑜懸崖勒馬，要求停止南星計畫所有開發案。

大林蒲遷村自救會會長黃錕育指出，大林蒲居民還住在那裡，南星計畫卻一直在開發，市長韓國瑜曾對居民表示，必要時會帶領居民北上抗爭，要求韓國瑜出面對居民交代，維護沿海六里居住正義，揚言將抗爭到底。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華現勘發現規劃小港南星遊艇製造專區的填海造陸土地有廣大土地，根本沒有高於海平面，不符合顧問公司環評書所登載1至4公尺或4至13公尺高程，已涉嫌登載不實，另監測沉降都在海堤上，監測資料不足請退件。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英呼籲填海造陸要紮實，原環評規定要高於海平面7公尺以上，現未符合規定意圖偷渡闖關，市府填海造陸5年就要變更，令百性害怕，他舉例六輕填海造路20年以上、每年還沈陷下降，至今還在監測沉降；日本關西機場蓋20多年完工使用，仍下降沈陷，持續監測中。

市府環保局表示，南星計畫中程計畫填海造陸土地172公頃早已完工，101年也已完成現地點交給高雄港務公司及海洋局，今單純針對用地召開環評專案小組會議，針對「植生綠化造地高程」及「環境監測計畫」，為減輕對環境衝擊及實際需要改變。

環保局指出，今天召開環評專案小會議，由外部學者專家組成專案小組，一切尊重專業審查程序，沒有球員兼裁判問題，不影響後續自由貿易港區及遊艇產業園區等開發案，目前由環保署辦理第二階段環評審查中。

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