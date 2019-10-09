批韓國瑜夫婦真權貴假庶民挨告 吳佩蓉︰司法資源遭濫用

2019-10-09 13:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕批高雄市長韓國瑜、李佳芬夫婦化身東廠真權貴假庶民，被告之一、擬參選高雄市第六選區立委吳佩蓉今天也在雲林地檢署摃上律師，痛罵國家司法資源遭韓國瑜夫婦濫用。

針對李佳芬在雲林地檢署提出第3波告訴，吳佩蓉表示，韓國瑜、李佳芬夫婦儼然化身東廠，以各種欲加罪名興訟，意圖箝制新聞與言論自由，國家司法資源嚴重遭濫用。

吳佩蓉還將韓國瑜夫婦政治獻金的花用細目製做看板抗議，強調她今天站的地方，叫做雲林地院和地檢署，是追求公平正義、保護人民基本權利不受侵害的聖地，而不是韓國瑜夫妻的真理部大厦。

吳佩蓉高聲斥責韓國瑜夫妻在台灣追求民主法治和言論自由的路上未曾做出任何貢獻，現在卻享受民主與言論自由的成果，還想剝奪人民享有憲法保障的言論自由，逃避媒體與人民的監督。

針對韓李的提告行為，吳佩蓉以其身為公民及受害者，提出強烈抗議與譴責，指稱他們是不折不扣的真權貴、假庶民，法官和檢察官是國家培育的優秀人才，也是公共財，不是韓李開設的貴族元老院，請不要再濫用司法資源，並呼籲法務部和NCC表達態度，制止濫興訟恫嚇人民的舉止。

曾任行政院促進轉型正義委員會副研究員的吳佩蓉，已宣布將參選下屆高市立委，此次也挨告，今天除了到場向李佳芬委託律師抗議，也向雲林地檢署申請管轄權轉移；面對吳的抗議，李佳芬的律師群表示，予以尊重。

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