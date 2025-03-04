德國再傳汽車衝撞人群事件 2死25傷

1輛黑色休旅車3日在德國西南部城市曼罕市中心衝撞人群，造成至少2人死亡、25人受傷。（歐新社）

2025/03/04 06:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕1輛黑色休旅車3日在德國西南部城市曼罕（Mannheim）市中心衝撞人群，造成至少2人死亡、20多人受傷。凶嫌為1名據稱有精神問題病史的40歲男子，初步調查顯示他是單獨犯案。此前警方曾警告，該地區狂歡節活動面臨恐怖主義威脅。

警方表示，該名男子目前在醫院接受治療，並受到嚴密監護。巴登—符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）內政部長施特羅布爾（Thomas Strobl）表示，犯嫌來自德國西南部的萊因—法耳次邦（Rhineland-Palatinate），目前仍不確定犯嫌是否蓄意駕車衝撞正在慶祝嘉年華節慶的人群，暫時未將此事列為恐怖攻擊。

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目擊者描述，事發地點位於曼罕市中心的行人徒步區「閱兵廣場」（Paradeplatz），肇事車輛在約中午時分衝撞人群，當時有不少上班族外出用餐。現場人員試圖對至少2名傷者進行心肺復甦搶救。多家媒體報導，這起事故造成2人死亡、25人受傷，但官方尚未確認這個數字。

英國衛報報導，德國近期已發生多起暴力襲擊事件，包括上月在慕尼黑和去年12月在馬德堡（Magdeburg）發生2起汽車衝撞事件。此外，曼罕在2024年5月也曾發生1起持刀襲擊事件，造成1名警察死亡、5人受傷。

這些攻擊事件均由外來移民所為，在上月德國聯邦大選前，引發圍繞移民政策的激烈辯論。此次選舉中，主張加強邊境管制的保守派「基民盟／基社盟」（CDU/CSU）聯盟獲勝，而極右翼的反移民政黨「德國另類選擇黨」（AfD）則獲得該黨歷來最佳成績，排名第2。

德國的嘉年華節慶在「玫瑰週一」（Rosenmontag）達到高潮，期間許多民眾會身穿奇裝異服，參與花車遊行。遊行花車通常以幽默和諷刺方式，展現當前的時事議題。曼罕的主要嘉年華遊行已於2日舉行。

德國安全部門在1週多前曾向嘉年華主辦單位和民眾發布警告，指稱與伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關的社群媒體帳號發出恐攻威脅，呼籲追隨者在萊茵地區（包括曼罕）和德國南部的天主教地區發動襲擊。

據媒體報導，目前有3人在曼罕大學醫院接受緊急治療，包括2名成人和1名兒童。警方呼籲民眾不要在社群媒體上發布與襲擊相關的影片，或散播未經官方證實的訊息，並警告目前網路上流傳許多與此次襲擊相關的不實報導。

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