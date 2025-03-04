03/04 各報重點新聞一覽

台北市政府前副市長彭振聲退休後，有847萬餘元來源不明現金存入帳戶。（資料照）

2025/03/04 06:54

自由時報

退休後現金存入帳戶 彭振聲847萬來源不明

台北市政府前副市長彭振聲涉圖利京華城改建案被起訴，而彭另有八四七萬餘元來源不明現金存入帳戶。據了解，彭退休後，曾收受皇昌營造、元利建設共三四○萬元，而這兩大集團在彭任職北市府期間，曾分別標下多起北市府標案，或有都更案通過，是否有對價關係，台北地檢署另案偵辦中。

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大罷免 再增13藍委進二階 已有32國民黨立委 一階過關

全台掀起大罷免浪潮，民團首波送件的十九位國民黨立委進入第二階段連署；九件民進黨立委罷免案，則因未達提議門檻仍待補件。第二波的罷免案審議結果已出爐，新增十三位國民黨立委罷免案一階達標，另有三件民進黨立委罷免案未達標，有一次補提機會。迄今共有卅二位國民黨立委罷免案一階過關。

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約好地點 帶一歲多小孩出門掩飾 女毒犯竟推嬰兒車販毒

台中市豐原警分局去年偵辦一起毒品案，經向上溯源，發現四十四歲的洪姓女子涉有重嫌，遂成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，跟監蒐證三個月，發現洪女將毒品海洛因放在嬰兒車內，以帶小孩出門做掩飾，從事毒品交易，初估每個月販毒不法獲利廿多萬元，專案小組幹員見時機成熟，當場逮捕並到其住家搜索，查扣海洛因、安非他命等毒品，依毒品危害防制條例罪嫌移送，洪女並於日前遭起訴。

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聯合報

魏哲家見川普 台積電未來四年在美投資千億美元

路透三日報導，台積電表示，其董事長兼總裁魏哲家計畫和美國總統川普會面，討論該公司在美國的投資計畫。

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陽光行動／海廢害命 海龜悲歌何時休

重達百公斤的革龜三年前成了台灣的稀客，卻擱淺在新北市福隆沙灘，牠被廢棄漁網纏繞全身，還有多處傷口，解剖更發現胃裡充滿食品包裝的塑膠袋、麻布袋等廢棄物，慘狀讓人印象深刻。

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中國時報

歐洲峰會4共識 援烏抗俄

英國政府2日在倫敦主辦歐洲峰會，18國領袖與會。英相施凱爾宣示歐洲目前正處於「歷史的十字路口」，很久未見歐洲如此團結。峰會達成4點共識，將組抗俄聯盟，協助烏克蘭早日結束戰爭。法國總統馬克宏則指出，英法兩國提議停火方案，烏克蘭戰爭的空中、海上和能源基礎設施前線皆停火一個月，但不包括地面戰。

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解急診護理荒 衛福部給錢給人

國內醫院長年存在急診壅塞問題，今年春節後更加嚴峻。衛福部3日再度召開記者會，部長邱泰源宣布，針對護理人力不足，衛福部研議提出「急診三班護病比」，並比照一般病房發放夜班津貼，不過護理團體認為，急診病人來得快、去得也快，重點仍在於解決病房護理人力不足的問題。

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全台掀起大罷免浪潮，地方完成一階查對結果回報中選會，迄今共有32位國民黨立委罷免案一階過關。（資料照）

洪女將毒品海洛因放在嬰兒車外出交易。（民眾提供）

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