韓國瑜談觀光有感：執政沒這麼簡單 中央如此、地方也是

2019-10-08 23:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過臉書闡述對觀光產業的想法，強調自己深信高雄的美好與潛力，高雄正逐步復甦，而觀光是市場重點動能；他也提到，國家相關觀光指標數據會不會提升，跟國家領導人整體施政方向有很大關係，執政沒有這麼簡單，在中央是如此，地方也是。

韓國瑜指出，他深深相信高雄的美好與潛力，只要站上高點看著高雄的山海港灣，一定會發現高雄真的是南台灣鑽石。

他說，看見市府團隊上任以來，一條龍招商、單一窗口已見成效，例如8月初送審，9月審核通過，不以漫長官僚卡商，友善高雄的投資環境，讓日商斥資60億看好高雄，投入高級飯店和住宅，建造完成後將是高雄新地標。

他表示，從到高雄的第一天至今，不斷強調高雄在台灣是被低估的巨人，這一年以來，高雄在各大媒體媒體大量曝光，引起國際多組投資客看見高雄的美好，把這裡列為重要的選項之一。

而觀光產業一直以來是空港雙棲的高雄重點發展的領域，最近行政院交通部觀光局要變成觀光署，韓國瑜認為，中央應重視觀光體質的改善，不是只看重應著重在組織變革，面對國際飯店業的大膽投資，是否應該要更有開放的態度，歡迎全世界的人都來台灣觀光旅遊。

韓國瑜引述世界經濟論壇（WEF）2019年旅遊觀光競爭力報告書，台灣位列第37名，整整衰退7個名次；若以「經濟數值」來看，台灣觀光外匯收入從2015到2018，整整蒸發了約新台幣200億元的觀光收益。

韓國瑜主張，國家相關觀光指標數據會不會提升，跟一個國家領導人的整體施政方向有很大關係，並不會因為一個主管單位升格，就會大幅度的影響，執政沒有這麼簡單，在中央是如此，地方也是，會持續努力下去。

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