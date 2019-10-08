韓國瑜大讚台商 扯密克羅尼西亞女孩不穿上衣

2019-10-08 20:32

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今晚北上參加工商建設研究會會員大會舉辦的「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，韓國瑜致詞表示，東南亞國協邀請中國等多國加入關稅同盟，但台灣無法加入，再往下一步「台灣就跟北韓一樣被鎖住了」，還稱「國民黨敗了會被民進黨抄家滅族，台灣絕對可能變成一黨專政、走向民主逆流。韓國瑜還特別提到密克羅尼西亞，指「那個島女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟」，台灣人還能在那裡開工廠，大讚台商了不起。

韓國瑜指出，前兩天東南亞國協邀請澳大利亞、紐西蘭、中國大陸、南韓等16國加入關稅同盟，台灣沒辦法加入，再往下一步，「台灣就跟北韓一樣整個被鎖住了」，所以我們必須突破現狀，未來只有兩個字「開放」，只要國安沒有威脅，必須開大門走大路，為了自己、下一代、家人走出去，「一天都不能再等，台灣未來就在你我手上。」

他說，民進黨敗了還是會非常強大，但國民黨敗了可能會被民進黨用不合法的手段「抄家滅族」，台灣未來會不會一黨專政、走向民主逆流？絕對有可能！所以必須把小愛拋掉化成大愛，把小是小非拋掉，變成大是大非。

韓國瑜指出，工商界對台灣發展貢獻良多，在台商身上看到了不起的精神，「密克羅尼西亞一個小島上，20多年前，那個島女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟，非常非常原始，做夢也沒想到，台灣人會在上面開工廠，這是不可思議，像這種故事，在台商身上真的讓我們為之感動，台商真的是了不起。 」

韓國瑜說，春江水暖鴨先知，大家常在國際跑，內心能不憂慮嗎？能不擔心台灣現況嗎？他指出，民進黨執政3年半，讓太多台灣人民傷心、讓綠軍支持者覺得憤恨，給民進黨當總統、立院過半這麼好的機會，「你為什麼不好好幹，讓台灣安全人民有錢？」

韓國瑜說，非常清楚下一代年輕人的前途越來越荊棘、未來堪憂，很希望民進黨爭氣，偏偏執政黨帶來無盡的辛苦、無盡的傲慢，「為何沒出息的民進黨執政三年半，可以把台灣搞成這樣？」

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