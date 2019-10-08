韓國瑜頻頻穿白襯衫亮相 設計系教授：沒加到分還變隱形

2019-10-08 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜進來時常穿「白襯衫」亮相，取代過去出現頻率較高的「藍襯衫」，如此一來是否會為其形象加分？樹德科技大學流行設計系助理教授鄭秋月認為，白襯衫太「一般」，可能只代表著「捲起袖子的白領階級」，形象變得不清楚，不僅沒加分還會讓人隱形。

根據《中評社》 報導，鄭秋月指出，藍色本身就是藍營的顏色，這個顏色也已經「符碼化」，而台灣長期藍綠對決，久而久之在生活中看到藍色就會聯想到國民黨，韓國瑜之前穿的是淺藍色襯衫，藍色對國民黨來說十分重要，而淺藍介於深藍與白之間，對於韓要爭取中間選民及泛藍選民游移份子是有幫助的。

至於身穿白襯衫帶有什麼意涵？鄭秋月表示，白色是無害、純潔，可被大家接受的顏色，但在形象上可能會因此變得不清楚，穿白色沒有任何特殊標示和象徵意義，可能是代表一個「捲起袖子的白領階級」。

鄭秋月強調，穿白襯衫並沒有加分，反而讓人隱形，營造出來的形象僅剩韓所講的話，若再減少發言，那就等於當空氣，長期來說不太理想。鄭秋月建議，韓可以講些有智慧的話語，整體來說會有幫助，但若外界已經開始認為「不正經」，這樣的服裝仍不妥，應藉由造型變得莊重一點，提高社會地位，往都市市長形象邁進。

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