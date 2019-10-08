大和今年初決定投資高雄？Wecare高雄秀圖：2017就來勘點

2019-10-08 19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市都市發展局長林裕益今指稱，日商大和房屋大致上是今年初看好高雄經濟發展，決定買下高雄一塊土地投資興建飯店；臉書粉專Wecare高雄秀出一張前高雄市長陳菊接待大和房屋的照片，證實大和2017年就來勘點，提醒高市府好的政策應該被延續肯定，招商也須一步一腳印。

高雄市長韓國瑜今專程接見日商大和房屋代表，事後也對此大和計畫投資高雄發表看法，媒體事後問及這個案子是什麼時候決定要來高雄投資的？都市發展局長林裕益說明，「大致上應該是在今年年初，他看好高雄的經濟的發展，那這塊地一直到今年三月才下定決心買下」。

媒體再問、所以是市長（韓國瑜）上任之後的事，林裕益回應「是、是」。

Wecare高雄隨即秀出照片，強調日本大和房屋集團首次於2017年前來勘點時，由時任高雄市長陳菊接見，所幸大和集團在2年前即逐次著手取得位於中山林森路口、在晶英行館對面的用地，最後在去年底、今年初完成土地整合；未來將結合總圖書館BOT、高雄展覽館、港埠旅運中心，在亞洲新灣區形成新的國際會展產業鏈。

小編強調，招商是一步一步腳印，土地的整備更是首要之務，放眼亞洲新灣區內，市總圖過去是台鋁用地，歷經土地污染整治才有今天，旁邊是台電用地，歷經跟台電整合後始能合作開發招商，而今天的展覽館過去也是中油用地。

小編指出，招商如同熬湯般需要時間，只負責端菜的人，不知箇中滋味和心酸血淚，遑論是僅僅將鍋具放上爐灶後開火即開溜造成乾燒的廚師？沒有心的假廚師，自然是沒有真功夫的。

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