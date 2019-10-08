馬郭相擁熱絡引聯想 韓國瑜陣營：馬幫韓「交朋友」

2019-10-08 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九與前鴻海董事長郭台銘6日同台相擁，互動熱絡，引發外界與馬、韓關係做比較，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今天受訪表示，馬英九有其想法與高度，應予尊重，他也不便多加評論，但也強調馬英九此舉是在幫韓國瑜「交朋友」。

葉元之強調，馬、郭當天在公開場合中只是好朋友相見，互動很熱絡，況且馬英九一直希望對郭台銘有善意，這對國民黨而言是好的，因為馬對郭熱絡，釋善意，也是幫韓國瑜交朋友，大家應該正面看待。

葉元之還說，完全不擔心馬、韓關係，因為馬英九很挺韓國瑜，他要外界不必懷疑。

此外，針對媒體詢問國民黨主席吳敦義昨天要求15個藍營執政縣市長都在國慶日當天舉辦升旗典禮，新北市長侯友宜卻不想辦，是否意味侯、韓有嫌隙？葉元之說，「不可能」，強調侯友宜有自己的考量，新北市政府明年元旦日會擴大辦理。

至於侯友宜不打算接韓國瑜的新北市競選總部主委一職，葉元之表示，侯友宜一定會支持韓國瑜，只是表達的方法不是大家現在所期待的那個樣子，大家認為侯友宜應該現在就接競選總部主委，但侯友宜認為應該先做好市政，到時候再拜託大家支持韓國瑜的效果才會更棒，每個人方法不一樣，但目標是一致的。

葉元之指出，韓國瑜全國競選總部將於11月初在高雄市正式成立，一切準備都將就定位，為了爭取更多的中間選民及年輕人支持，韓陣營已經擬妥戰略、策略與方法，要讓大家知道韓國瑜可以當家做總統，以及民進黨執政有非常多的缺失，不能光靠操作「芒果感」（亡國感），就把內政亂七八糟的情況都忘記。

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