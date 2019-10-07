港警瘋狂施暴 台灣警察：警察違法憑什麼執法

2019-10-07 06:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名球評、同時也是台灣警察的石明謹，這段期間很關注香港反送中活動新聞，多次分享並批評港警種種過當行為，有人質疑他，為何都只轉貼香港警察打人的畫面，很多示威者打人、砸地鐵站的畫面怎麼都不轉；石明謹昨夜在臉書PO文表示，警民信任崩潰才是一切問題的根源，並說「一般人可以違法，但警察不行。」

石明謹說，他完全不在乎示威者有沒有違法，有沒有砸店打人，沒有人說這樣是對的，香港警察自己會去抓這些人，但是警察違法呢？派誰去抓他們呢？一般人可以違法，但警察不行，這道理很難懂嗎？在警察的違法行為沒有得到處理的時候，警察有什麼資格執法呢？

石明謹又說，你會相信一個吸毒的人來調查毒品案嗎？你會期待一個強盜去調查銀行搶案嗎？如果不會，那你怎麼能相信違法濫捕、暗巷打人、動用私刑的警察，來處理群眾事件呢？他一再強調警民信任崩潰才是一切問題的根源，在這些案子沒有任何員警被調查、被懲處之前，香港警察都不能信任，道理就是這麼簡單不是嗎？

石明謹也把這段期間香港警察脫序行為全都整理出來，並附上連結，包括他認為7月21日是香港警民信任崩潰的轉折點，當天元朗車站出現200名白衣人，持棍隨機毆打車站內市民；其後另有總督察在攝影機前對民眾雙手比中指；港警在天水圍逮捕一女，脫褲任其下體在鏡頭前裸露；港警在地鐵站內使用催淚彈；有蒙面男子被拍到投擲汽油彈後與警方一同離去；警方隨意對採訪記者群開槍，擊中一名印尼女記者右眼，導致永久失明等行為。

臉書上網友大推石明謹的整理內容，紛感謝他幫香港人發聲，「香港警察的違法事例讓人滑到手酸」，還說「越看心裡越難過」；「黑警劣行罄竹難書，還真的給你罄出來了」，皆感謝他能整理出真相。

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