搶阿公阿嬤票 Freddy首場「在地音樂會」登場

2019-10-06 19:19

〔記者郭安家／台北報導〕投票剩3個多月，身兼歌手的台北市立委第五選區（萬華中正）無黨籍立委林昶佐又打音樂牌爭取認同，預計辦10場在地音樂會、1場大型活動，今下午首場音樂會在萬華柳鄉里舉辦，除宣傳在立法院成績，還邀請歌手林喬安、高佳群、金鐘歌王楊烈到場熱唱，吸引不少阿公、阿嬤到場力挺。

楊烈說，林昶佐從年輕時就參加社會運動，後來和他一樣當藝人，但都有一顆愛台灣的心，林昶佐過去國外巡迴表演，回來就是希望台灣能更好、更強、更勇，才會走出來打拼，希望大家繼續讓林昶佐連任。

林昶佐表示，這4年來完成很多地方服務、國會問政；而今年底柳鄉里全部的電線桿都會地下化，這是在萬華領先的。他說，許多中正萬華的荒地，他也都親自參與會勘，改造成綠地、停車場，「我們4年當作20年在拚」；暗諷國民黨前立委林郁方。他說，中正萬華有立委以來，他是第一次有評鑑第一名的立委，希望鄉親能繼續支持他。

今下午柳鄉里在地音樂會約唱10首歌，高佳群還唱林強組曲，讓現場嗨翻天。另外，民進黨台北市黨部前主委黃承國也到場坐鎮，他致詞說，林昶佐表現沒有讓鄉親失望，過去四年都是公督盟評鑑第一名立委；在國家認同上，對台灣價值也非常堅持，「是有情有義的人」，他要代表總統蔡英文，呼籲大家一致支持林，一定要當選。

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