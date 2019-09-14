林昶佐教賴品妤講台語 「妳可以去選舉了」竟一語成讖

立法委員林昶佐再次出手，教導汐止立法委員擬參選人、太陽花「女戰神」賴品妤講台語。（圖取自YouTube 林昶佐 Freddy Lim）

2019-09-14 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員林昶佐推廣台語不遺餘力，其YouTube頻道所開設的「台語教學系列」今（14）日也推出第2集，影片中林委員再次出手，教導即將參選汐止立法委員的「太陽花女戰神」賴品妤如何用台語講出動漫公仔的名字和台詞。

據影片內容，自7月中推出第一集推廣「公視台語台」的系列影片後，林昶佐的YouTube頻道今（14）日再度上傳該系列第2集，繼續指導即將參選汐止立委的「太陽花女戰神」賴品妤，如何用台語唸出動漫人物名稱及台詞。

雖然賴品妤所出的人名題目非常長，但深諳台語的林昶佐也沒有「漏氣」，轉譯出台語版後也成功教授給賴品妤，林甚至驚嘆賴品妤的進步道：「不錯！妳可以去選舉了。」

據影片資訊，林昶佐辦公室表示，其實這支影片在7月時就已經拍好，有所延遲才在今日推出。而林昶佐在7月時無心對賴品妤所說的一句稱讚，如今也即將成真。

據悉，自2015年起便加入林昶佐團隊的賴品妤，為台北大學法律系畢業生。太陽花學運時被封為「女戰神」，長期關注社會運動的她，平時也對日本動漫有涉獵，在台灣角色扮演（Cosplay）界頗具名氣。日前民進黨決定徵召賴品妤出選汐止立委，今（14）日也傳出賴品妤已點頭答應的消息。

相關影片請見：

（影片來源為YouTube，若遭刪除請見諒！）

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