綠營基層相挺 Freddy指時力布局爽到中國害台灣

2019-10-01 21:33

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市黨部今晚為台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐辦座談會，集結上百位綠營里長、樁腳力挺，喊出「蔡英文一票、林昶佐一票」。林致詞長達18分鐘，提及時力布局時，對於時力不滿民進黨未支持法案，可能就要在台北市立委第二選區（士林大同區）、新北市第三選區（三重）提名，林語重心長說，這樣可能讓國民黨當選，「你到底想什麼？怎麼爽到中國、爽到國民黨，害到台灣。」

林昶佐提及從政的想法，就是抱持「交朋友心情，並非增加敵人」；並指立法院113席立委，法案過半要57票，過去時力立委只有5票，就是要聯合他黨朋友才會過法案，「只凸顯自己，無法解決問題，無法達成理想」。有人質疑他不監督民進黨，認為黃國昌沒有不對，但監督、達到目的有很多方法，不能只看到開記者會罵人一種風格。

對於今傳出時力要在台北市立委第二選區（士林大同區）、新北市第三選區（三重）推人，挑戰民進黨立委何志偉、前立委余天，理由是民進黨沒答應時力某些法案；林昶佐則表示，這也讓外界質疑時力要讓民進黨落選，「許多法案很重要，一定要爭取友黨支持，可是你做過什麼努力？」

他表示，為了法案，他曾逐間辦公室遊說，不管是都會或鄉下的立委，都說服他法案比較有道理，可放進他們的版本，國民黨也去遊說；有時即使因某些政治氣氛，友黨對於以「林昶佐」為名的法案有所保留，他也願意不用掛名，只希望他黨版本把他的重點加入，重要的是實質內容能夠通過，而不是自己能不能掛名。

他說，但所謂現在要用威脅方式來爭取支持的人，有做過這些努力嗎？為什麼總想用威脅的？如果他黨不支持法案，就提名一個讓對方落選，當選的是國民黨，「你到底想什麼？怎麼爽到中國、爽到國民黨，害到台灣。」

民進黨前黨部主委黃承國指出，林昶佐過去四年沒讓大家失望，不像「其他人給他支持，當選後打我們很厲害」；暗批台北市長柯文哲。議員周威佑表示，柯推議員徐立信參選該區，很清楚徐不會選上，但推徐出來，就是要拉票，讓林落選，柯盤算是要減少些支持民進黨的無黨或小黨立委，柯P的人就可以在立法院呼風喚雨。議員吳沛憶說，林昶上次選上是奇蹟，這次要拜託大家幫忙。議員劉耀仁更嗆，不能讓白賊（暗批徐）當立委、酒空（暗批韓國瑜）當總統。

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