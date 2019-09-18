賴品妤對戰昌神主任 林昶佐：本土陣營要團結而非對決

2019-09-18 20:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會今天通過最後5區區域立委提名，其中，新北第12選區提名前立委賴勁麟之女賴品妤，對戰時力立委黃國昌棄選而推出的國會辦公室主任賴嘉倫。賴品妤先前曾在無黨籍立委林昶佐辦公室擔任助理，這次參選提名被外界解讀為林昶佐與黃國昌的代理人之爭。林昶佐下午受訪時強調，本土陣營在此次選舉中「要團結而非對決」，未來還是希望能團結、整合協調出一個戰將、對戰國民黨。

林昶佐今天下午受訪時說，他對賴品妤的參選表達深深祝福、也肯定她的承擔，選戰只剩最後4個月，要加倍努力，他對品妤很有信心。林昶佐說，賴品妤到他的國會辦公室工作後，許多法案、預算案都出自她的規劃，他也仰賴很多品妤的政治判斷，他認為，優秀立委之所以優秀，很多都是因為有重要幕僚的協助。

被問及這是否為他與黃國昌的二戰？林昶佐說，本土陣營在這次選戰中要團結而非對決，賴品妤決戰的對象很清楚就是國民黨推出的李永萍一人，他認為不管是品妤、或其他反國民黨的候選人，都應該團結而非內耗，無論是用民調或其他方式，能整合出最強的候選人是他的一貫態度，他對品妤有信心，也認為最後能夠代表這個選區反對國共勢力的，「品妤是最適合人選」。

賴品妤父親賴勁麟曾在台北縣第3選區當選第4、5屆立委，當時選區也涵蓋此次賴品妤參選的汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地。賴品妤在2014年太陽花運動時有「太陽花女戰神」封號，隨後在2015年加入無黨籍立委林昶佐團隊擔任助理。

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