美國移民局讓我國籍可寫「台灣」 蘇揆：凸顯台灣和中國不同

2019-10-04 09:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國公民及移民服務局（USCIS）在政策手冊中註明，若入籍美國，在申請文件「N-400」表格上可註明原國籍為「台灣」，美方簽發的證書上也將只顯示原國籍為台灣，不會顯示「中華民國台灣」、「中國台灣」等名稱；對此，行政院長蘇貞昌今日在立法院受訪強調，美國凸顯台灣和中國不同，更進一步對台友善。

蘇揆提及，用台灣是在世界各國比較容易辨識，「我們台灣就是台灣，希望在全世界能讓大家清楚，我們跟中國是不一樣的」，中國在世界上被認為是中華人民共和國，有些國家看到我們的臉孔還以為我們是中國來的，還很不禮貌，結果通關時拿出台灣護照，他們又立刻改變態度，這個也是國人同胞的努力和台灣在國際上的好印象。

蘇揆指出，美國用這樣凸顯台灣和中國不同，只是更進一步對台友善，更進一步符合事實，要珍惜今天台灣和中國不同，不只是民主自由不同、社會不同、尊重人權的不同，還有小小台灣卻能在世界這麼進步，這也是不同，希望大家一起努力，才能有一席之地。

蘇揆表示，幫助台灣的友人看到這些點，所以台灣才能不用簽證走遍世界100多個國家，與世界這麼多國家有經貿往來，在中國不斷打壓台灣的時候，美國一再通過友台法案，在蔡總統努力下，台灣一步一步突破，但也需要國人支持，我們才能更有力。

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