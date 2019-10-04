美移民局：國籍就寫「台灣」不寫「中華民國台灣」

2019-10-04 01:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國公民及移民服務局（USCIS）日前在政策手冊中註明，若入籍美國，在申請文件「N-400」表格上可註明原國籍為「台灣」，美方簽發的證書上也將只會顯示原國籍為台灣，不會顯示「中華民國台灣」、「中國台灣」等名稱。

美國公民及移民服務局9月27日在申請入籍美國證書的網頁上特地強調，持有台灣護照（台灣護照顯示為「中華民國」）的申請民眾，可以在入籍申請表格「N-400」上註明國籍為「台灣（Taiwan）」。

USCIS也強調，頒發的入籍證書將只會顯示原國籍為「台灣」，簽發的證書上，將不會出現「Taiwan, PRC（中華人民共和國台灣）」、「Taiwan, China（中國台灣）」、「Taiwan, Republic of China（中華民國台灣）」或是「Taiwan, ROC（中華民國台灣）」等名稱。此外，也說明，若申請者持用的是「PRC（中國）」護照，國家名稱為「People’s Republic of China （PRC）（中華人民共和國）」。

桃園市議員王浩宇、臉書粉專「不顧北京反對」也分享相關資訊，讓許多網友看了超開心，紛紛留言表示「哇…這麼清楚的表示台灣TAIWAN」、「再次被獨立」、「不管到哪我都只寫Taiwan」、「剛剛是不是有十幾億人去找掃把了」、「台灣是台灣人的台灣，世界挺台灣，台灣要加油。」

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