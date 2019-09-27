痛批索、吉轉向中國！ 美副助卿宣布將在2週內訪台

2019-09-27 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日遭中國連續奪取索羅門群島、吉里巴斯等2個南太平洋邦交國，美國積極關注此事，參議院外委會25日通過「台北法案」，授權美國政府制裁背離台灣的國家。美國國務院亞太副助卿暨亞太經濟合作（APEC）資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）26日也宣布，將會在近期訪問台灣，討論APEC相關問題。

綜合媒體報導，美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組26日舉行聽證會，國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），以及主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務的國務院副助卿孫曉雅等人出席，聚焦在美國與太平洋島嶼的關係。

共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）詢問孫曉雅，在索、吉轉向之際，是否會依照去年3月通過的台灣旅行法訪問台灣，以表明美國對台灣的支持。孫曉雅回說，她將會在2週之內，以國務院資深APEC官員身份訪問台，與台灣官員討論APEC相關議題。

華格納對孫曉雅的訪台計畫非常滿意，華格納強調，美國需要強力表態，不能讓中國霸凌美國的盟友與夥伴，也要讓台灣了解其在貿易、價值方面的戰略重要性，以及美方對台灣的支持，是很重要的。

孫曉雅指出，台灣是一個民主的成功故事，可信賴的夥伴，以及世界的良善力量，特別是台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，美國將持續支持台灣。孫曉雅也說，對於索、吉轉向中國感到非常失望，中國積極改變兩岸現狀的行為是有害的，轉向承認北京的國家，最後只會失望而已。

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