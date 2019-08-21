美前助理防長︰台灣安全就是區域安全

2019-08-21

出席「凱達格蘭論壇」

〔記者呂伊萱／台北報導〕針對美國近期對台軍售案，美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森昨表達肯定，認為這些武器將能多面提升台灣的防衛能力，重點是要確保戰略與操作充分配合，以發揮最大效用。葛瑞格森同時強調，「台灣安全就是區域安全」。

美軍售案 提升台灣防衛能力、增加威懾力

葛瑞格森出席「凱達格蘭論壇」時指出，中國在外交、軍事、商業等方面「三管齊下」與太平洋島國合作，不只金錢外交，也透過國事訪問和廣泛外交努力，推動與太平洋島國的協議和資金轉移。

葛瑞格森進一步說，美國與密克羅尼西亞、帛琉和馬紹爾群島的國家安全協議將在二○二四年到期，「美方正採取行動處理延長程序，因這些島嶼的戰略地理位置和龐大專屬經濟區日顯重要」。

新武器須與戰略充分配合

除分析太平洋情勢，葛瑞格森在場外受訪時強調，「台灣安全就是區域安全」。美國最近批准的戰車與戰機軍售案，這些對台灣防衛都有益處，重點在於需要確保戰略如何與實際操作充分配合，並以最大限度使用這些武器。

葛瑞格森說，台灣防衛問題是獨一無二的，「M1A2T」戰車可用於高速越野的系統、高效測距儀和強大的射控能力，能透過多種方式增加台灣的威懾力。

同樣的，葛瑞格森也說，新的「F-16V」戰機能使台灣提升整體空防戰力，應對來自戰機或各式導彈攻擊，而如此全面性的戰力提升，也需要和實際操作系統整合支應。葛瑞格森強調，「台灣安全就是區域安全」。

有關香港反送中延燒，葛瑞格森認為，即使香港問題能和平解決，也無法回到過去，對台灣更是「直接對比」，因中國承諾香港「一國兩制」，這也是中國提出統一台灣的方案。但中國承諾給予香港自治，「現在看起來，中國承諾不再有效，這也引起台灣對兩制方案的質疑」。

大選前 中國不會停止施壓

此外，有媒體問及，中國會否在選前減少施壓力度，以免造成「反效果」？葛瑞格森回應說，他完全不這麼認為，甚至強調中國對台灣的施壓是「來自四面八方的」，包括外交、經濟脅迫、錯假訊息。葛瑞格森也提到AI的合成技術，僅需要少量的照片或影片便能偽造出以假亂真的影片，面對這些挑戰，快速的查證與指正就更加重要了。

澳洲戰略政策研究所防衛及戰略計畫主任舒柏吉受訪時以地緣戰略角度分析說，台灣位於南海的戰略位置，「中國若要掌控南海就必須拿下台灣」，因此台灣對於更廣泛的印度太平洋地區安全至關重要。

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