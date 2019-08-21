總統︰台灣堅拒恐嚇 擁護印太民主自由

2019-08-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕關注亞太安全的「凱達格蘭論壇」昨登場，包括美、澳、印尼等高階退將，約二百位多國外交國防專家與會研討區域情勢。蔡總統致詞強調，台灣堅拒恐嚇，且會繼續擁護印太地區的自由、民主和人權價值，呼籲世界各民主國家團結面對挑戰。

蔡總統出席論壇致詞說，海洋軍事擴張威脅印太穩定，許多國家尤其關切中國在南海的行動， 「中國對這些爭議海域態度越來越強勢，除了聲索爭議島礁，並興建人工島嶼作為軍事設施基地」。

蔡總統指出，威權國家除了操弄傳統軍事威脅，還嘗試利用民主國家的自由、多元和開放，干預內政或試圖左右其外交決策。有鑑於這些嚴峻挑戰，蔡總統強調，「台灣作為民主堡壘的區域地緣戰略重要性，遠勝以往任何時期」。

總統說，中國拒絕放棄對台使用武力，並且不斷企圖將「一國兩制」模式強加於台灣，但她要非常明確地告訴各位：「香港已經完全證實民主與獨裁勢不兩立」；她重申，台灣堅拒恐嚇，且會繼續擁護印太地區的自由、民主和人權價值。

針對論壇主軸「海權擴張」，蔡總統說，這區域的海事議題不斷演變發展，「台灣一貫主張擱置爭議，共同開發，以多邊協商來和平解決爭端」。

總統說，台灣安全對區域和全球安全至關重要，台灣強化防衛和重層嚇阻能力，並已開始國機國造、國艦國造，「我們的安全承諾是為了捍衛共同價值觀，鞏固以規範為基礎的國際秩序」。

澳洲前防長︰捍衛自身 台灣是典範

論壇並邀請五月剛卸任的澳大利亞前國防部長潘恩發表專題演講，潘恩指出，台灣人民是捍衛自身免於侵犯的區域典範，台灣是個蓬勃發展的民主國家，澳洲視台灣為印太地區「理念相近國家」一員，且雙方關係良好。潘恩也附和蔡總統捍衛民主主張說，民主是太平洋地區最好的政府形式，「它確實有效，台灣就是很好的範例」。

與會專家包括美國國防部前亞太事務助理部長葛瑞格森、澳洲前聯合情報組織主任迪布、印尼前國防部副部長夏弗里與美、日、英、澳、星、越南、印度和我國等多國學者。

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