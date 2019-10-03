體驗無人自駕車 蔡英文宣告：台灣明年進入5G時代

2019-10-03 13:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕為迎接5G商用時代來臨，中華電信打造「5G試驗與培訓場域」，蔡英文總統今天出席記者會，體驗5G在生活中的實際應用，並試乘自動駕駛車輛。蔡英文表示，明年5G運用可望順利商轉，台灣將與美國、韓國、日本同步進入5G世代，在全球5G市場占有一席之地。

中華電信在位於新北市板橋區民族路的綠能智慧園區，建置「5G通訊實驗網路」及「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲的無線傳輸環境，並與國內廠商共同研發5G智慧應用系統。

蔡英文表示，面對5G時代來臨，政府積極透過法規及政策，支持5G產業發展，今年立法院通過電信管理法，行政院並啟動5G行動計畫，透過技術跟資金鼓勵更多創新研發，透過與民間合作，成立3個國家隊，其中，中華電信是5G國家隊最重要的一員，已經投入自駕車、無人機、智慧城市等應用，預期明年可以順利推出商轉，明年台灣將與美國、韓國、日本同步進入5G世代，相信能在全球5G市場中占有一席之地。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信為發展5G，投入各項資源不遺餘力，已攜手合作夥伴組成5G領航隊。5G有助於加速人工智慧跟物聯網發展，中華電信將成為一個5G平台，攜手台灣網路通訊廠商，一起發展各種應用。

謝繼茂表示，打造「5G試驗與培訓場域」的目標是發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才，打造智慧生活、數位經濟，領航5G發展。

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