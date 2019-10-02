斷言韓國瑜將一無所有！沈富雄稱2024藍綠是這「兩人」天下

2019-10-02 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕距離2020總統選戰剩下100多天，前立委沈富雄認為，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌。沈斷言，國民黨總統參選人韓國瑜不僅大位不可得，市長一職也面臨挑戰，「最後將一無所有」。沈也預測，2024年國、民兩黨將回歸正軌，最有可能的就是前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦間的「朱鄭之爭」。沈更有自信的說，「不信四年後見真章」！

沈富雄今日在臉書發文表示，2015到2024年，10年將走完一個循環，期間民粹興起、衝頂，由盛轉衰，終歸平淡。沈富雄指出，這期間的中心人物就是台北市長柯文哲，藉由網路之器、青年之力乘勢崛起，憑口舌之便、裝神弄鬼，卻也能兩任做完做滿。

至於韓國瑜現象，沈富雄說，其實就是「柯文哲現象2.0」，不同的是竄起更快，消退更疾，而且不知持盈保泰、利欲薰心，脆弱的本質也畢露無遺。沈富雄斷言，韓國瑜不僅大位不可得，市長一職也面臨挑戰，「最後終將一無所有，瞬間繁華，轉眼落盡，令人唏噓」。

沈富雄分析，順利連任後的總統蔡英文，接班人已經呼之欲出，民進黨賴（賴清德）傷林（林佳龍）滯，陳其邁回師高雄，此刻看來鄭文燦最居優勢；國民黨大敗後則元氣尚存，國會席次雖未過半，但尚有可為，朱立倫「儲君」之位更穏，如能在黨務、兩岸、財經三領域上好好用力，則黨內無人堪為敵手。

沈富雄最後表示，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，2024年最有可能是「朱鄭之爭」。他也自信地說，「一些網友喜酸我預測常不準，但觀看大勢相對容易，不信四年後見真章」。

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