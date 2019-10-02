承諾退出時代力量 林峯正：我退出那個政黨沒有問題

2019-10-02 12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審理黨產會109年度預算，國民黨立委要求具有時代力量黨籍身分的黨產會主委林峯正，基於獨立機關及社會觀感應該退黨；對此，林峯正回應，「我退出那個政黨沒有問題」。

為促進轉型正義、追討不當黨產，行政院黨產會109年度預算編列5226萬元，較去年度預算減少44萬元。包含一般行政預算3817萬元、黨產處理業務1209萬元、一般建築及設備159萬元、第一預備金40萬元。

針對國民黨立委認為基於行政中立，林峯正應該退出時代力量。林峯正提及，他擔任主委以來從未參加政黨活動，也沒有去繳過黨費，黨產條例是規定不能參加政黨活動，並非不能加入政黨，與「法官法」嚴格規定法官不能加入政黨還是有程度差別。

立委林為洲質疑，雖然法規沒規定不能加入政黨，但基於黨產會是獨立機關，以及社會觀感還是應該主動退出政黨較好。民進黨立委劉世芳則認為，主委還是用白紙黑字寫下來主動退黨比較好；林峯正強調，「我退出那個政黨沒有問題」。

國民黨立委認為黨產會委員沈伯洋在外參加政黨活動，黨產會應對其展開調查，並在一個月內提供報告。林峯正承諾，會在一個月內處理，會先請沈委員來說明。今日經委員會討論後，決定先凍結20分之1的一般事務費用，也針對國外考察旅費先凍結10萬元。

另外，對於黨產會編列一筆159萬元費用欲購置一台電動車，國民黨立委林麗蟬今日則質疑，為何黨產會要花錢買新車。林峯正說明，因為黨產會所使用的汽車是行政院出借的，政院準備將汽車收回自用，所以指示黨產會自編預算買車。

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