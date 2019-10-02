承諾退出時代力量 林峯正：我退出那個政黨沒有問題
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2019-10-02 12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審理黨產會109年度預算，國民黨立委要求具有時代力量黨籍身分的黨產會主委林峯正，基於獨立機關及社會觀感應該退黨；對此，林峯正回應，「我退出那個政黨沒有問題」。

為促進轉型正義、追討不當黨產，行政院黨產會109年度預算編列5226萬元，較去年度預算減少44萬元。包含一般行政預算3817萬元、黨產處理業務1209萬元、一般建築及設備159萬元、第一預備金40萬元。

針對國民黨立委認為基於行政中立，林峯正應該退出時代力量。林峯正提及，他擔任主委以來從未參加政黨活動，也沒有去繳過黨費，黨產條例是規定不能參加政黨活動，並非不能加入政黨，與「法官法」嚴格規定法官不能加入政黨還是有程度差別。

立委林為洲質疑，雖然法規沒規定不能加入政黨，但基於黨產會是獨立機關，以及社會觀感還是應該主動退出政黨較好。民進黨立委劉世芳則認為，主委還是用白紙黑字寫下來主動退黨比較好；林峯正強調，「我退出那個政黨沒有問題」。

國民黨立委認為黨產會委員沈伯洋在外參加政黨活動，黨產會應對其展開調查，並在一個月內提供報告。林峯正承諾，會在一個月內處理，會先請沈委員來說明。今日經委員會討論後，決定先凍結20分之1的一般事務費用，也針對國外考察旅費先凍結10萬元。

另外，對於黨產會編列一筆159萬元費用欲購置一台電動車，國民黨立委林麗蟬今日則質疑，為何黨產會要花錢買新車。林峯正說明，因為黨產會所使用的汽車是行政院出借的，政院準備將汽車收回自用，所以指示黨產會自編預算買車。

  • 國民黨立委今日在立法院內政委員會要求黨產會主委林峯正退出時代力量。林峯正回應表示，「我退出那個政黨沒有問題」。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委今日在立法院內政委員會要求黨產會主委林峯正退出時代力量。林峯正回應表示，「我退出那個政黨沒有問題」。（記者陳鈺馥攝）

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