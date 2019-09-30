民眾黨不分區立委找郭營 蔡壁如：下階段再辦海選

2019-09-30 13:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如，今上午接受廣播節目主持人邱明玉專訪，仍強調鼓勵鴻海前董事長郭台銘加入台灣民眾黨，而接下來也會找郭談民眾黨不分區立委名單，郭會提一些專業人士；蔡也表示，目前民眾黨選將都是人家推薦或他們尋覓，並經過遴選，而未來很想辦海選。至於民進黨前立委沈富雄自薦選不分區？蔡表示，會認真請益沈，但不是規劃性質。

蔡壁如表示，由於很多人推薦、自薦擔任民眾黨選將，柯文哲有提及是不是要辦海選，她則是很想辦，畢竟市長想把不分區立委34席提滿，名單前面放遴選、推薦進來的部分。邱明玉追問，所以海選人員放在安全名單之後？起初，蔡回應「對」接著強調「不一定」，因有時海選不小心撈到很優秀的人，應該這周會對外公布海選規範，讓大家報名。

蔡壁如表示，會找郭台銘再談民眾黨不分區立委名單，因郭會提一些不錯專業人士，也許在科技業、管理階層優秀的人，一定、應該都很專業。

談到沈富雄自薦擔任民眾黨不分區？蔡壁如說，沈老是市長的學長，政壇經驗很豐富，上周聽說沈自己想推薦，民眾黨也歡迎，而且雙方有再聯絡，市長也覺得說應該見見沈，見面談一談，有時候不一定要那麼政治，這個學長可請益想法；蔡強調，此事並非規劃性質，而是認真請益。

至於立委王金平與柯陣營近日是否漸行漸遠沒在聯繫？蔡壁如表示，與王陣營還有聯絡，還蠻尊重王，他們態度就是尊重王院長；若王願意跟他們談不分區立委名單，他們持開放立場來討論，王現在還沒退黨國民黨，也說選到底，可能有自己想法，他們就尊重，王真是一個可愛老人家，不要去害人家。

邱明玉提及，對於柯文哲想將郭台銘列入黨，「可是他（郭）說無黨一身清」，蔡壁如直說，「不會、不會，郭董那時候宣布沒有選之後，他（郭）是一直覺得說、對市長說，看能不能對民眾幫上什麼忙，這是好想法，會找時間討論這塊。」對於邀請郭入民眾黨，蔡說，「我們就是鼓勵啦！也會覺得樂觀其成，至於他要不要加入我們黨，查一下，要到不分區需要入黨。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法