沈富雄列民眾黨不分區第一名？ 蔡壁如：我們也嚇一跳

2019-09-25 15:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，預計最晚11月初公布不分區立委名單，但在確定不派「學姊」台北市政府副發言人黃瀞瑩打仗，又逢女人迷創辦人張瑋軒回絕，名單看似難產。不過民進黨委前立委沈富雄今天在臉書放話，要全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。

外傳，沈富雄自動請纓當民眾黨不分區立委第一名，也透過管道跟台北市長柯文哲的團隊見面。但沈富雄辦公室表示沒有聽說此事，目前仍在嘗試與沈本人取得聯繫。

民眾黨發起人蔡壁如今天聽此消息笑稱，他們也嚇一跳，從政論節目上得知此事，若他有意願列不分區第一名，大家就是坐下來聊一聊。蔡壁如強調，從沒有和沈富雄接觸過，且「沈老在醫界算是上一代的長輩，之前也不認識」。

至於其他不分區立委口袋名單，蔡壁如表示，還包括有「當代醫俠」之稱的陳志瑜，與柯P有學長學弟關係的台灣敏盛醫療集團執行長楊弘仁、大千醫院外科部主任馮啟彥，以及曾入選十大傑出青年的建築師兼創業家楊博宇，都在接觸討論中。

沈富雄今早在臉書表示，如今，我只剩下兩個任務：「（一）大聲疾呼「朱韓配」！」「（二）全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。」他強調，「我只是以我的餘年，盡我的餘力，想辦法在藍、綠、白的三個籃子裡，把爛蘋果變得可口一些，讓它們勉強可以下嚥。」（15:24更新）

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