回絕民眾黨列不分區 張瑋軒：無意加入任何政黨

2019-09-24 22:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標搶攻國會席次，外界關注尚未公佈的不分區名單，今天傳出女人迷創辦人張瑋軒也在口袋名單中，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如稍早受訪證實徵詢過張瑋軒，不過對方說「回家還要再想想」，引發熱議。

張瑋軒今晚在臉書發文表示，目前無意參加任何政治選舉，也無意加入任何政黨，或追隨哪一位總統候選人，她並在文章最後開玩笑說「不然柯P先回答性別教育20題快問快答全對就來認真考慮」。

張瑋軒表示，今天其實跟大家是一樣的，看到自己登在其他媒體上，真是個驚喜。坦白說，因為今天會議滿檔，所以到現在才有時間好好消化整件事情。

張瑋軒寫到，消化完這件事情後的心得就是，非常感謝各界和媒體們對於她的肯定和抬愛，目前一生的所有投入，看起來好像真的有些社會影響力，居然還很有政治前途（笑），也很感謝團隊們的，從第一時間看到新聞就知道這不可能，所以每個人都很專心又安定的在自己的崗位上

她還透露，小學五年級的時候還許過想要當台北市長的願望，但是目前的人生選擇，就是以吾思傳媒為己任，從女人迷、性別力、回家吧，關注這個時代，希望可以幫助更多人成為自己。

張瑋軒最後強調，真心呼籲大家用選票做出覺得對這片土地最好的決定，有上百位的立委，但是女人迷只有一個，性別力只有一個，回家吧只有一個，現在的她只希望能好好的把這些重要的議題說好做好，也把我們的關注帶到國際上去，這對於現在的她來說才是最重要的事情。

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