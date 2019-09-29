蔡英文台中拚選戰︰再給我4年台灣一定脫胎換骨

2019-09-29 15:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文下午在台中市參加全國消防防災產業後援會成立大會，強調執政黨過去的努力現在已經開始看到成績了，「再給我4年，台灣一定脫胎換骨」；她說，現在整個執政團隊是有經驗的，而且非常有效率、魄力決心，這樣的政團隊我保證只要再給我們4年，我們會給台灣做很多很多的事情，很多改革會繼績做下去。

此外，蔡英文指出，今日下午包括台灣，世界有40幾個城市均有聲援香港的活動，我們並肩陪伴香港追求民主化，但更要堅定守護台灣的民主跟自由，2020年的選舉，台灣人要集結起來，民主自由的生活方式不能被破壞，台灣人世世代代都有責任要把它延績下去，她籲與會者一起來拚勝選、拚國會過半，讓她再有4年打造更好的台灣。

距離總統大選投票僅剩100多天，蔡英文說，要拜託大家讓選戰可以穩穩走向順利且成功的選舉，除要幫忙宣傳政策、政績外，消息正確性也非常重要。

蔡英文說，民主社會最重要的一件事是透過選舉行使政治上的權利，尤其民主社會講究的是讓大家按自己意志去投票，但選舉期間有很多假消息、很多扭曲、造假、抹黑，試圖改變投票的人對候選人、政黨的印象，她要拜託大家，如果看到怪怪的消息不要再傳出去，趕快查清楚甚至幫汒澄清，「保住台灣的民主選舉不要被假消息、假訊息破壞掉」。

蔡英文說，台灣面臨外來的壓力很大，國家要往前走必須要集結足夠的動能，所以人民的團結很重要，因此選舉就是展現人民團結意志最重要的時刻，她請大家展開包容的心，把所有可以集結的力量集結起來，不管是台灣派、中華民國派、中生代、新生代等，只要是為台灣，都一起團結起來。

她說，2020是非常關鍵的選戰，是為保護民主自由的選戰，台灣的民主從來不是從天而降，過去經歷一條艱辛的過程才有今日的民主自由的生活方式，許多過去的努力現在都已經開始看得到成績了，像今年台商從1月到現在已有6100億回台投資，外商也持續加碼投資台灣，整體台灣的投資狀態是有史以來最好。

她說，執政方向朝經濟發展且穩定發展，社會福利安全系統也持續強化，她拜託大家支持讓台灣，讓她有多4年時間可以做事，另要國會過半，讓民進黨提名的立委均當選，國家改革建設推進、國家安全福利政策到位，均需要立院法案配合；另別忘第3張票政黨票也投給民進黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法