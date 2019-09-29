2020對手 蔡英文：不只在國內 更在對岸

2019-09-29

民進黨全代會 蔡與70立委提名人同台大造勢

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨舉辦全代會為明年大選進行首波總統及區域立委造勢。民進黨總統提名人、總統蔡英文提醒，面對即將到來的大選，她知道有些人樂觀以對，但她要嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。她也說，二○二○這一戰對手不只在國內，更在對岸，他們最不希望蔡英文連任、民進黨國會過半。

籲世代共贏不壟斷 一起進入國會

民進黨昨日創黨三十三週年，回到創黨地點圓山飯店舉行全代會，除蔡總統外，包括行政院長蘇貞昌及民進黨主席卓榮泰等黨公職到場，前行政院長賴清德則未出席。

歷經去年選舉的慘敗後，執政團隊重整腳步爭取民心。蔡英文在全代會上表示，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。

面對明年選舉挑戰，蔡英文說，「世代共贏」是全代會的主題，她背後站著七十位優秀的立委提名人，有身經百戰的沙場老將，有經驗豐富的中生代戰將，還有滿懷熱血的年輕新秀。政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨讓這些不同世代的戰將，一起進入國會。

蔡英文接著細數執政「三年有成」政績後說，她知道這些還不夠，也可以再更好。去年九合一選舉的敗選，讓她深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民，還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。她感謝這三年多來，所有提醒、批評、鞭策民進黨的人。政府應該為勞苦人民而存在。過去三年多來，政府也不斷將這句話轉化成具體的政策。

指對岸文攻武嚇、政治介入 只會更多

蔡英文表示，面對即將到來的大選，她知道有些人樂觀以對。有信心是好事，但請容她嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。二○二○這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。

蔡英文說，二○二○，不管是台灣派，還是中華民國派；是老一代、中生代，還是新世代，攜手才能克服難關。這是生活方式的保衛戰、這是價值的保衛戰。贏下來，才能決定自己的未來；贏下來，才能繼續我們做過的承諾。

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