蔡英文：堅持台灣民主自由 絕不向外來惡勢力低頭

2019-09-29 11:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文競選連任各後援會陸續成立，蔡英文今出席2020蔡英文連任全國護理師後援會成立大會致詞表示，這次選舉是一個關鍵的時刻。對內，要確保改革成果可以延續，對外，要堅持台灣民主和自由，絕對不能向外來打壓、外來惡勢力低頭，這就是2020年最重要的任務。

蔡英文護理師後援會成立大會約700人出席，由護理師背景的民進黨不分區立委陳靜敏籌組並擔任總會長。陳靜敏致詞表示，過去護理專業在立院是一片沙漠，是蔡總統點名讓我們列入不分區，希望未來有專業護理代表在立院持續監督。後援會副總會長、台灣長期照護學會理事長盧美秀也提及，希望蔡總統可以連任，陳靜敏也能續任不分區立委。

蔡英文致詞表示，看到各縣市護理師朋友用行動支持她，她非常感動。她也開玩笑說，她在造勢場合都會戴護腕，但她今天沒有帶護腕，「因為我知道，我們護理師是溫柔的。」

蔡英文說，她擔任總統後，會固定和護理團體見面，了解護理師朋友的需求，她要代表台灣受過護理師照顧的所有人向護理師說聲謝謝。

蔡英文說，透過大家共同努力，這三年慢慢解決護理師的困境，積極改善護理師職業環境，很高興有陳靜敏加入立法院的行列，替護理師朋友爭取每個面向需要的立法或行政措施。或許你們會覺得我們做的還不夠，但我們真的很努力了解，也希望持續改善護理師職業環境。

蔡英文表示，台灣社會變遷過程中，護理師扮演很重要的角色，未來會扮演更重要的角色。將來在長照體系、社會安全體系，護理師將是「火車頭」，護理師朋友下個階段挑戰不只在醫院，也在醫院之外，社會大眾很需要你們。

蔡英文接著表示，這次選舉是一個關鍵的時刻。對內，要確保改革成果可以延續，對外，要堅持台灣民主和自由，絕對不能向外來打壓、外來惡勢力低頭，這就是2020年最重要的任務。

蔡總統也向護理師朋友傳達三個拜託，第一，協助宣傳政府的「三年有成」成績；第二，對於假消息不轉傳、多澄清；第三，團結所有可以團結的力量，無論是台灣派、中華民國派、都是要一起團結保護台灣。

蔡英文最後也意有所指說，護理界的聲音要被聽見，要有專業的參與，「這件事情，我們台下有兩個很關鍵的人：一個是黨主席、一個衛福部部長，他們都聽到了，也聽得很清楚。」

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