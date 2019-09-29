韓國瑜民調雪崩剩25％ 他曝國民黨恐現「跳船潮」

2019-09-29 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷下滑，其中《旺旺中時》27日公布的最新民調顯示，總統蔡英文以39.1％支持度，大勝韓國瑜的25.4％。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，若韓國瑜民調守不住25％，接下來就會「雪崩式跌至斷頭15％」，他還舉當年洪秀柱的例子，國民黨恐怕會出現「跳船潮」。

李正皓27日在東森《關鍵時刻》節目上說，只要民調「一跌破25％，下一個門檻是15％，它是雪崩式的下跌」，他以2015年「換柱」為例，當時國民黨公布洪秀柱的民調為25％，是為了把洪秀柱的民調撐住，但3天後另一個民調公布，洪秀柱卻只剩下17.2％，接下來幾天，民調數字就就一直徘徊在14％、15％，「歷史告訴我們，25％就是個檻，25％只要一跌破，下一個檻就是15％」。

李正皓說，當時蔡英文的民調維持在45％、46％左右，但洪秀柱卻不斷下滑、甚至直接掉了10％，就是因為民調一過25％，就會發生「跳船潮」。他還提到，現在跳船的有「中時正在跳，頭號韓粉胡幼偉也在跳，未來立委會不會跳？地方派系會不會跳？現在美國已經跳了，中國如果也跳了，最後可能連幕僚（韓國瑜幕僚）都會跳」。

李正皓最後強調，若韓國瑜守不住25％，那國民黨這次選舉不是只有總統沒了，「是未來4年的立法委員要倒，未來4年派系可能要倒」。

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