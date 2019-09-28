小英小額募款將上線 捐1450元換「辣英粉」 網友笑翻

2019-09-28 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕「辣台派集合！」繼公布「競選主視覺設計」和「2020、台灣要贏、LET'S WIN！」主題，總統蔡英文競選連任的首波線上小額募款28日晚間正式公布，將於30日晚間8點20分在線上推出，只要捐款新台幣「1450」元，就能獲得限量1萬組象徵「辣英粉」的「辣椒醬+米粉」。

蔡英文Line官方28日晚間公布「辣台派集合，1450上工了」訊息，表示來自花蓮馬太鞍邦查農場的有機辣椒，代表蔡英文堅定捍衛台灣主權的態度；新竹米樂的手工米粉，象徵眾人支持蔡英文的力量，辣椒加米粉，就是專屬辣台派的組合，「辣英粉！」

訊息提到，第一波線上小額募款，只要捐款1450元即可獲得「辣英粉組合」一組！「你的1450，讓我們的2020一起贏！」由於「1450」正是網友給予民進黨網軍的代稱，這次竟成為蔡英文的募款小物金額，也讓許多網友搞笑留言「感覺沒捐起來會對不起自己」、「1450很累咧～還要自己掏腰包」、「總算給我機會當1450，一定搶」、「終於有機會做1450了，開心」、「這組1450很難搶欸！」、「這應該是買起來收藏的吧？！」

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