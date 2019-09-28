高鐵南延屏東選定「左營案」 立委：督促東進

2019-09-28 22:11

［記者陳彥廷／屏東報導］高鐵南延屏東案，交通部昨天選定「左營案」進入六塊厝，對致力求交通平權的南屏東人來說，無不期盼南延一次到位，立委莊瑞雄昨天深夜在臉書發文感嘆，「心心念念的目標終於有了第一步著落」。

屏東第二選區民進黨籍立委莊瑞雄指出，高鐵南延對屏東來說，不僅是打造一條快速安全回家的路，更是一條吸引廠商進駐屏東產業園區的機會之路，他說，補選上任至今歷經毛治國到蘇貞昌共5位行政院長，他每每總質詢時心心念念的就是高鐵南延。他曾引用日本新幹線的國土規劃實例，以及上海興建迪士尼以解決運量不足的概念，極力爭取高鐵南延。

莊瑞雄說，高鐵南延屏東，除了彌補屏東重大交通建設不足，接下來將針對中央對屏東的產業發展提出戰略規劃，讓南北區域發展更加平衡，雖然目前高鐵僅南延至屏東市，但也預留了南延潮州、枋寮東進台東的可能性，是他未來的督促重點。同時也將督促高捷南延規劃，促進高屏生活圈，如屏南快速道路等，完善屏東的交通網路，盼吸引更多外資與台商回流，增加地方就業機會共創雙贏。

同選區的國民黨籍立委參選人周佳琪則是發出新聞稿為通勤族請命，盼高雄捷運橘線南延萬丹、潮州，紅線南延新園、東港，串接高屏生活圈，讓為數眾多，每天往來屏東與高雄的通勤族，有安全、不塞車的路。

周佳琪說，屏南僅88快速道路與台17線，屏南鄉親要到高雄市無鐵道運輸，而鄉親駕車入高雄市後，小客車在貨櫃車群下經常是險象環生，她認為只有高雄捷運橘線往南，直接沿88快速道路，共構直通萬丹、潮州；高雄捷運紅線沿台17，直達新園、東港就可解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法