省下1000億！高鐵南延選定左營案 蘇貞昌補充說明4優點

2019-09-28 18:27

〔記者李欣芳／台北報導〕交通部昨天開會審查高鐵南延案，經2個半小時討論，從4個方案中敲定「左營案」，規劃從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝，估要耗資554億元。行政院長蘇貞昌今天在臉書進一步補充說明選定左營案的4項優點，包括不用多花1000億元、不用把才剛縫合的市區再次挖開、不用逼高鐵減班、不帶給市中心交通黑暗期。

蘇貞昌傍晚在臉書表示，高鐵延伸屏東案，專家早已評估4條路線各自的可行性、成本和技術細節，採取「左營案」，就是各方面評估可行的結果。這個方案，不用多花1000億、不用把才剛縫合的市區再次挖開、不用逼高鐵減班、不帶給市中心交通黑暗期 ，最重要的是，為健全台灣的快速鐵路網，再往前進一步。

據悉，高鐵南延屏東案討論長達20年，鐵道局近年提出「左營」、「燕巢」兩方案，但4月第2次審查會時，多數審查委員認為兩案財務效益低、30年無法賺錢，建議改以國土開發角度調整；交通部增列「高雄火車站」、「小港機場」兩案，經費暴增至1000億，但可兼顧高雄市區、屏東交通需求。

蘇貞昌在臉書表示，看建設要看整盤，國家財政是一塊、工程技術是一塊、房屋拆遷影響市民權益又是另一塊，國家財政這幾年在蔡政府的領導之下，開始有了賸餘，就該帶給更多民眾交通的便利、讓區域平衡、也讓軌道運輸升級。

蘇揆說，規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，現在政府就在實踐這三句話，希望大家支持。

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