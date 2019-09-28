六彩繽紛？愛河再增一新色 網怒轟：今天是「味噌湯」色...

2019-09-28 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄愛河又變色了！被韓國瑜列為重點政見「愛情產業鏈」主軸的愛河，屢次被市民捕捉到愛河的不同「風貌」，愛河的「色澤」從「奶綠」到「可可亞」，現在又增添一新色「味噌湯」色。有網友昨（27日）在臉書社團「公民割草行動」發文指出，昔日整治有成的愛河，如今又慘變為「又紅又黃又濁」的汙濁色澤。

有網友昨在臉書社團「公民割草行動」PO文並附圖指出，該圖的拍攝地點位於慈濟靜思堂前的愛河，「可惜見到這愛河河水，又紅又黃又濁」，更感嘆，原本是高雄最美風景的母親河，竟成今日慘狀，令人憤怒。

對此，網友也紛紛留言直呼，「這味噌湯吧？」、「還我清澈的愛河來！」、「無心市政的結果，難怪高雄市政滿意度掉車尾」。

根據《三立新聞》報導，高雄市環保局對此表示，日前（26日）的愛河就是這個顏色，也已進行採樣鑑定，研判由於有色藻類，如隱藻、甲藻、矽藻等，才會導致愛河呈現混濁黃色。

高雄市長韓國瑜上任以來，愛河數度變色。5月是「奶綠」及「可可亞」，6月是「漂浮咖啡」色，7月還有「金箔」漂浮在河面的「大便」色。

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