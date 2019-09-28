全代會高喊團結合作 卓榮泰：守住本土政權和國會優勢

2019-09-28 17:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今天召開第18屆第2次，為明年大選進行首波總統與區域立委造勢。民進黨主席卓榮泰致詞表示，民進黨今年6月啟動並完成黨內總統初選的民主機制，黨賦予總統蔡英文務必連任成功的任務，黨也特別感謝行政院前院長賴清德展現民主風度，給台灣人民一個最大的啟示。現在所有的人都在努力促進更大的團結合作，民進黨要用更大的團結合作，守住本土政權和國會優勢。

全代會逐一介紹70名民進黨區域立委提名人，眾人與競選連任的總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰一同於台上高喊「台灣要贏、世代共贏」口號，展現氣勢。區域立委提名人中，僅有立委劉建國未出席。此外，在台中市立委第二選區與民進黨合作的基進黨參選人陳柏惟也受邀出席全代會。

卓榮泰致詞表示，去年年底以來，民進黨經歷了一段黨的低迷，在行政院行政團隊及立法院的從政同志攜手努力之下，拚政績、拚經濟讓人民有感，我們再度拿到人民對我們的信任了。這9個月當中，我們努力延攬新同志、找回老朋友，也完成了黨的組織調整，讓台灣社會看見我們正在改變。兩次立委補選中，讓黨稍稍站穩了腳步，他要特別感謝何志偉、余天、郭國文3位同志為黨爭取勝利，但也不能忘記王義川、黃振彥兩位同志的辛苦與努力。

卓榮泰說，今年6月，我們啟動並完成了黨內總統初選的民主機制，黨賦予蔡總統務必連任成功的任務，黨也特別感謝賴清德展現民主風度，給台灣人民一個最大的啟示，現在所有的人都在努力促進更大的團結合作，我們要用更大的團結合作守住本土政權和國會優勢。

卓榮泰說，民進黨在10天前完成了70位區域立委參選人的提名，無論他們是身經百戰的國會老將，或者是學經歷優秀的年輕新秀，他都稱他們為台灣的「捍衛戰士」，未來他們都要用更多熱血和熱情感動台灣人民，承接更多任務。我們一起努力合作，祝所有參選人高票當選。

卓榮泰說，這次全代會的主題是「2020台灣要贏、世代共贏」，他要拜託在場的所有黨代表支持通過屬於我們這個年代的重要決議文，其中最大的意義，第一我們要向全世界明白的表示，反對任何「一國兩制」的霸權跟主張；其次，我們要告訴台灣人民，在改革的過程當中，不會遺漏任何社會脆弱的一環，我們會努力讓國人因改革得到幸福，但我也要保障，不會有人因改革而覺得辛苦，所以我們要努力把這個工作執行下去。

卓榮泰說，選戰即將進入最後100天，他有3項請求，第一，在總統選舉的全國大戰區，要完成最後最堅強的佈署，發揮戰力取得勝利。第二，在所有立委選區裡，要守住所有現任者的防線，而且要在75個選區當中，用全力贏得各選區的勝利。第三，以黨綱為核心思想，以決議文為行動綱領，要全面論述三年來的改革方向跟執政價值，要擦亮執政團隊的光榮招牌，黨及同志們要驕傲的繼續推動進步價值、衝高政黨得票率，達到總統連任國會過半的勝選目標。

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