反對一國兩制霸權！民進黨通過「社會共贏世代同行決議文」

2019-09-28 16:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨今日在全國黨代表大會無異議通過，捍衛台灣主權獨立，拒絕一國兩制的「社會共贏世代同行決議文」。民進黨主席卓榮泰致詞強調，此為這個年代最重要決議文，向全世界明白昭示「我們反對一國兩制的霸權主張」。

根據「社會共贏世代同行決議文」，有「堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛」、「強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制」、「推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏」、「堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際」四大主張。

內文強調，明確拒絕中國政府提出的「一國兩制」主張，並堅定恪守1999年通過的「台灣前途決議文」等，重申台灣的前途走向，屬於台灣全體住民的自決權。

民進黨主張，在保衛台灣安全方面，應持續推動國防自主工程，強化自主防衛能力，有效嚇阻任何侵犯台灣主權、安全之行為。在維護台灣民主憲政體制不受滲透、破壞方面，將持續完備國家安全與民主防衛的相關法制。

「社會同行世代共贏決議文」全文如下：

壹、前言

21世紀的第二個十年已經來到尾聲，台灣的政治環境、社會經濟結構，以及全球的經濟趨勢、區域情勢與世界秩序，都出現了重大變化。

為了在結構變遷中強化國家的體質、提升社會的適應能力，民主進步黨於2011年融合本黨核心價值和公民社會主張，提出了「十年政綱」，並通過〈台灣新世代社會經濟決議文〉作為重返執政的施政藍圖。2016年再度執政後，本黨依序推動了許多重要的政治、經濟與社會轉型工程。

然而，隨著內外情勢的轉變，這些轉型工程面臨諸多挑戰。在內部，台灣的新舊經濟模式、社會結構、或是思維價值之間的裂痕一一浮現，民間產生焦慮，甚至出現部分勢力的反彈。

這些對轉型感到猶豫的力量，也包括了許多在轉型過程中相對脆弱而需要更細心關照的群體。在外部，中國的擴張及其對台灣從未間斷的滲透、分化、外交打壓與軍事恫嚇，也使國內的分歧加劇，讓改革工作更加艱辛。

在中國政府明確提出「一國兩制台灣方案」的併吞台灣主張後，台灣作為主權國家的存續、國家安全的維護、區域的和平穩定現況，已不再能依靠兩岸間單方面的善意，或是缺乏共同價值為基礎的經貿互動來維繫。

我們該依靠的，是堅定維護的台灣主權，是持續鞏固的民主治理，是轉型強化的社會經濟體質，以及重新定位後的區域與國際角色，如此才能達成「社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界」。

我們有必要思考，在堅定改革路線的基礎上，如何更有效關照到不同社會位置與階層的民眾？如何以「公平和永續」作為台灣體質強化的根本基礎，追求台灣社會協力同行、不同世代攜手共贏，不讓相對脆弱的群體被遺落在轉型途中？

因此，民主進步黨總結階段性的執政經驗，提出〈社會同行世代共贏決議文〉，向各界表明本黨對下一個階段台灣社會經濟轉型的看法與主張，以期使台灣度過轉型陣痛，抵禦來自中國的非民主擴張威脅，用更厚實的基礎，迎向世界秩序與全球經濟模式變遷的新挑戰。

貳、主張和說明

一、堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛

我們明確拒絕中國政府提出的「一國兩制」主張，並堅定恪守本黨於1999年通過之〈台灣前途決議文〉等，重申台灣的前途走向，屬於台灣全體住民的自決權，並在此基礎上，持續穩健推動符合國家現狀與未來需要之相關體制改革措施。

本黨主張，在保衛台灣安全方面，應持續推動國防自主工程，強化自主防衛能力，有效嚇阻任何侵犯台灣主權、安全之行為。在維護台灣民主憲政體制不受滲透、破壞方面，則將持續完備國家安全與民主防衛的相關法制。

二、強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制

我們體認到改革推行的過程中，既有治理模式的不足。政府體制的侷限與行政體系的慣性，已不足以應對新經濟模式、新社會結構下的複合性問題，也難以回應轉型過渡期間，適應能力較為脆弱的群體之保護。

本黨主張，「轉型治理」需要更多「公部門與民間協力」及完整的「體制改革」，才能打造一個權責相符、分工清楚、決策縝密、施政有感的政府。

除了逐步推動已具社會共識的憲政體制改革工程外，民主進步黨也將改善政黨平台，強化與民間的連結，協助行政體系和公民社會搭建協力機制，以期補足轉型過程中，不同群體對施政挑戰、體制資源及侷限的相互理解與合作，使各項轉型工程的推動更加周全細膩。

三、推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏

我們意識到，全球經濟與產業結構正在大幅改變，氣候變遷的危機刻不容緩，而傳統生產關係也面臨新的經濟模式，如數位創新、跨境服務、產業鏈轉型、人工智慧等挑戰。

本黨主張，為了提升台灣社會在新型態複合式挑戰下的適應能力，包括產業、勞動、環保、財政、國土治理和社會福利體系，都須通盤檢討調整，行政體系的跨部會協作機制亦須增強。

不只行政體制的靈活調整，我們更要以公平、永續的社會體質整體強化為目標，穩健推進社會經濟轉型，跨越代工生產模式的瓶頸，減少對中國威權經濟體的過度依賴，並避免條件相對脆弱的群體在轉型中被遺落。

四、堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際

我們不將台灣的定位侷限於台灣海峽一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許。台灣的民主鞏固、人權保障等成就，以及密切的國際經貿連結，都是台灣和區域中理念相近的夥伴持續深化關係的重要基礎。台灣社會經濟轉型的階段性成果，縱然礙於我們的國際參與持續受到中國打壓，但這些成果依然足以成為和世界各國更加緊密合作的基石。

本黨主張，以世界的台灣定錨自己，以人權民主發展的成就協助區域的民主發展，以「聯合國永續發展目標（SDGs）」作為台灣社會經濟轉型能貢獻於世界的具體願景，並以經濟的創新和強化，來深化和世界的交流，協助更多地球村的成員，邁向民主、人權與永續的發展。

參、結語

總結本黨再度執政至今三年四個月的成果，我們在降低青年負擔的加薪減稅與長照托育方案、還原歷史真相與社會和解的轉型正義工程，非核減煤與提升綠能的能源轉型政策、維護世代正義與國家財政永續的年金改革、合憲並合乎民意的婚姻平權法案、乃至提升我國防衛能力的國防自主等改革工作，在在取得顯著成果，逐漸調整台灣的體質。

然而，在國際局勢與國內結構巨變的此刻，台灣再次來到歷史的十字路口。在追求轉型途中，不同社會位置、不同世代的群體，曾因為立足點與生命經驗的差異，而對改革有著不同的想法和感受。

也因此民主進步黨主張，在堅定改革的基礎上，透過上述價值的再確立與制度的再調整，以台灣社會同行、世代共贏為目標，並以此作為「強化台灣、連結世界」的行動綱領，擴大社會對話，促成更大的團結，我們將竭力實踐上述綱領，帶領台灣繼續向前邁進，在國際社會中繼續站穩腳步。

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