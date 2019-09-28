「蔡賴配」有譜！黃偉哲透露：2人在和善氣氛下見過面

2019-09-28 14:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選民進黨「蔡賴配」即將成局？台南市長黃偉哲今日出席全代會受訪透露，蔡英文總統和前行政院長賴清德在一個很和善的氣氛下已經見面，這個需要當事人去講，不需要第三者越刨代俎，至於雙方是怎樣合作及合作程度，還是由當事人說明比較適合。

黃偉哲指出，在總統選舉當下，大家應該要合作大於對抗，事實上地方政府的層次，坦白講以市政為重，不是對抗為主，他願意跟市議會好好溝通。

黃偉哲提及，現在蔡總統跟賴院長採取一個合作的態度，這個時候，不希望任何地方基層左手打右手，有這樣事情發生，選戰層次希望合作，市政希望溝通，會跟議長請益，攸關民生預算請議長多高抬貴手。

黃偉哲表示，蔡總統和賴院長已在一個很和善的氣氛下見面，這個需要當事人去講，不需要第三者越刨代俎，至於雙方是怎樣合作及合作程度，由當事人說明比較好。

黃偉哲強調，只要總統覺得好，就是最好的組合 賴院長是輔選位置還是選舉位置？將來不管是看到副手名單，或是總幹事名單都非常樂觀。

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